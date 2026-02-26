Ditonellapiaga a Sanremo e quel rossetto rosso e indelebile che non riusciamo a toglierci dalla testa

Il rossetto rosso di Ditonellapiaga è diventato un cult di Sanremo 2026. Dura a lungo ed è luminosissimo: come averlo subito!

IPA Il rossetto rosso di Ditonellapiaga: dove comprarlo

Non solo i “festini bilaterali” di Elettra Lamborghini e la bellezza di Patty Pravo, stupenda a 77 anni e con una pelle da favola (merito di una cipria speciale), tra i ricordi cult che ci resteranno di questo Festival di Sanremo 2026 c’è anche il rossetto rosso di Ditonellapiaga.

La cantante è salita sul palco dell’Ariston con il brano Che fastidio! conquistando tutti con una canzone che diventerà presto un tormentone estivo. Ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto il suo lipstick di un rosso ciliegia intenso. Ditonellapiaga infatti ha ormai da anni un signature make up composto da eyeliner e rossetto red. Una combo perfetta per regalarle quello stile retrò chic che tanto la rappresenta e che lei adora.

Dal green carpet sino alla prima serata di Sanremo e la seconda: Ditonellapiaga ha cambiato i suoi look, ma il rossetto rosso è rimasto una costante. Perfetto per disegnare le labbra, mettendole in primo piano, ma soprattutto impeccabile per tutta la serata. Margherita Carducci, vero nome della cantante, è passata dal palco dell’Ariston al Dopo Festival, mantenendo sempre un make up senza sbavature, anche dopo ore di canzoni e interviste.

Che rossetto rosso usa Ditonellapiaga

Ma come ha fatto? Il segreto sta in una combo fra due prodotti top di Mulac. Stiamo parlando della matita labbra Lip Master e del liquid lipstick Velvet Ink No Pain No Gain. Usandoli potrai ottenere un trucco favoloso – glam e retrò – come quello di Ditonellapiaga e sentirti una vera diva.

Colore pieno, tenuta estrema e finish opaco: la tinta labbra Velvet Ink di Mulac riempie le labbra e le delinea allo stesso tempo. Grazie ad una formula vegan no-transfer e all’estrema durata del prodotto, il risultato ottenuto sarà sempre perfetto e durerà per tutto il giorno, senza sbavature o perdite di colore.

Il colore preferito di Ditonellapiaga è ovviamente Old School, un rosso intenso con un sottotono neutro, che ti renderà una pin up moderna. No transfer e long lasting, la nuance dura ben 8 ore dopo la prima stesura ed è stratificabile, ciò significa che puoi divertirti a miscelarla anche con altre colorazioni.

Per un make up labbra perfetto non può mancare la matita, un prodotto essenziale per definire i contorni e per assicurare una lunga durata. La matita labbra Lip Master di Mulac, nella colorazione Candy Apple, è un must. Si tratta di una matita labbra di un rosso intenso con una formula cruelty free e vegan che consente un’applicazione scorrevole e facile. Dura sino a 24 ore e resiste all’acqua, donando una colorazione intensa e favolosa.

Lip Master Mulac Matita labbra Candy Apple. Prezzo: 18 €

E se vuoi copiare tutto il beauty look della cantante completa con l’eyeliner. Ditonellapiaga ha raccontato di utilizzare un comodo modello in penna per realizzare il make up di tutti i giorni e di puntare invece su quello liquido quando desidera colore più intenso e tenuta maggiore.

