Ha ragione Patty Pravo, la cipria è il segreto di bellezza di ogni donna. E questa è la sua

IPA La cipria è il segreto di bellezza di Patty Pravo da comprare

Iconica, elegante, ma soprattutto impeccabile: Patty Pravo a 77 anni è ancora favolosa e ce l’ha dimostrato, ancora una volta, sul palco dell’Ariston. Inutile girarci intorno, tutti ci siamo chiesto come faccia, la cantante classe 1948, ad apparire così. Pelle liscissima, sguardo felino e un viso privo di imperfezioni, liftato al massimo.

Patty Pravo giovane per sempre: il segreto del suo viso è una cipria

Il suo segreto? Come ha svelato lei stessa è il contouring, una tecnica di make up ideale soprattutto per le over 70, che consente di scolpire i lineamenti, ringiovanendo il viso. Ma soprattutto la sua fedelissima cipria. Patty infatti non esce mai senza questo prodotto, che tiene anche in borsetta per eventuali ritocchi e per ottenere l’effetto liftato che tutte le invidiamo.

Da anni la cantante di Sanremo 2026 utilizza sempre la stessa: la cipria Charlotte Tilbury. Un prodotto top di gamma e amatissimo su Amazon, decisamente iconico, proprio come lei! Il potere di questa cipria sta tutto nella sua formulazione a base di cera di rosa e olio di mandorla, due ingredienti che idratano e levigano la pelle.

Le micropolveri hanno un effetto soft focus. Grazie alla presenza di nanoparticelle che uniformano la grana della pelle e levigano, eliminando imperfezioni e linee sottili. Il risultato è un velo morbido e leggerissimo sulla pelle, con una carnagione luminosa da mattina a sera.

A cosa serve la cipria

Patty Pravo ci svela un segreto di bellezza che tutte dovremmo conoscere. La cipria d’altronde è fondamentale ad ogni età, soprattutto superati gli anta. Fissa il fondotinta e il correttore, previene l’effetto lucido e garantisce una lunga durata del make up, inoltre leviga l’incarnato e minimizza i pori, creando un effetto vellutato come quello che abbiamo ammirato tutti sul volto della cantante a Sanremo 2026.

Indecisa su quale scegliere? Oltre a quella di Charlotte Tilbury si possono trovare ottime ciprie, da scegliere in base al tipo di pelle. Se hai una pelle acneica e che tende a diventare spesso lucida, creando quel fastidioso effetto mascherone con il make up, prova la cipria firmata Rimmel London. Dona un effetto matte che dura a lungo ed elimina i pori dilatati.

La tua pelle è particolarmente sensibile? Allora opta per una cipria specifica come quella di Rilastil, formulata con ingredienti anti rossore e in grado di rispettare la tua pelle, illuminando e intensificando l’incarnato.

Se il tuo obiettivo è quello di levigare anche le linee sottili e liftare il volto, punta su una cipria formulata appositamente per pelli mature. Quella di e.l.f., che trovi sempre su Amazon, è super apprezzata e ha tantissime recensioni positive. Crea un effetto vellutato e photo ready impeccabile, inoltre ha un packaging che ti consente di portarla ovunque, tenendola sempre con te.

