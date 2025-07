La cipria effetto freddo, che fissa il trucco anche ad agosto, è il colpo di fulmine beauty dell’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Donna cipria viso

Fissa il trucco e rinfresca la pelle, senza seccare, ma idratando e garantendoti un make up che dura da mattina a sera. Sembra una magia, in realtà è il risultato della cipria effetto freddo, un prodotto beauty da acquistare subito e da usare per tutta l’estate. Il caldo infatti mette a dura prova il trucco: la pelle suda, soprattutto nella zona del naso e della fronte, il mascara cola e il fondotinta tende a creare macchie antiestetiche.

La soluzione è proprio la cipria effetto freddo: un prodotto leggerissimo e impalpabile, con ingredienti naturali, che idrata la pelle, rinfrescandola, ed evitando che possa crearsi in fastidiosissimo effetto cakey. Applica il prodotto dopo il fondotinta e il correttore, utilizzando un pennello grosso e a setole morbide. Ricordati di effettuare dei movimenti sempre circolari e leggeri, coprendo tutte le aree del viso. Ti basterà questo semplicissimo gesto per fissare il make up e per avere una pelle favolosa per tutto il giorno senza problemi.

Cipria effetto freddo, le migliori

La cipria effetto freddo più famosa è senza dubbio la Revolution Hydra Cool Loose Baking Powder, diventata virale su TikTok e amatissima su Amazon. Costa meno di 7 euro ed è una cipria in polvere libera che garantisce un effetto naturale e uniforme, aiutandoti a fissare il trucco e a farlo durare per tutto il giorno. Ha una texture ultra fine che idrata e rinfresca la pelle, evitando il fastidioso effetto cakey. Il suo segreto? Una formula arricchita con acido ialuronico e vitamina E che consente di idratare in profondità, rendendo la pelle morbidissima e rinfrescandola. La cipria perfetta da usare anche quando fa caldo, per evitare discromie e punti lucidi.

Prezzo piccolo e grandi risultati anche per la cipria Archidate. Una polvere microporosa che assorbe l’olio in eccesso sulla pelle e garantisce un finish opaco per ben 12 ore. Grazie all’estratto di menta contenuto al suo interno e ad altri ingredienti minerali dona un effetto freddo favoloso! Rinfresca la pelle e non secca, creando un film sottile che protegge il trucco dal sudore e dagli agenti esterni che potrebbero metterlo a rischio.

Cipria minerale rinfrescante Cipria effetto freddo con estratto di menta

Fra le ciprie effetto freddo più apprezzate dagli utenti c’è anche quella di Eveline Cosmetics. Dona un’idratazione istantanea grazie all’alto contenuto di acido ialuronico e acqua, rinfrescando la pelle e lasciandola vitalizzata e morbida. Inoltre contiene un complesso potentissimo anti-invecchiamento che permette di cancellare le rughe e uniformare il tono della pelle. Insomma: puoi usarla per ottenere una finitura perfetta del trucco oppure puoi usarla per rivitalizzare la pelle stanca dopo tutta la giornata.

Fresca e super idratante, la cipria in gel (anziché in polvere) è una vera e propria svolta d’estate. Combina sostanze idratanti ed estratti botanici per un effetto cooling istantaneo. Si applica facilmente con il piumino da cipria e permette di fissare il trucco in pochi semplici step, levigando la pelle e rendendola morbidissima.

