Come accelerare l’abbronzatura: 6 prodotti che funzionano davvero

Accelerare l'abbronzatura è possibile e per farlo ti basterà usare queste creme che attivano la melanina e rendono la pelle super dorata.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Come accelerare l’abbronzatura: 6 prodotti che funzionano davvero
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Si può accelerare l’abbronzatura? La risposta è sì! Esistono infatti alcuni prodotti che consentono di attivare la melanina, regalando una pelle baciata dal sole alla perfezione e favolosa. Non si tratta di magia, ma di scienza.

Questi fluidi e creme infatti vanno applicati prima di esporsi al sole e sono l’aiuto giusto per chi ha difficoltà ad abbronzarsi in alcune aree, come le gambe, oppure ha una pelle chiara o molto chiara che raramente diventa dorata. Il bello di questi prodotti è che si applicano con facilità, basta metterli prima della crema solare, e…funzionano!

Se usati prima di esporsi ai raggi del sole infatti migliorano il colorito e lo rendono uniforme, regalando un’abbronzatura sana e sicura. Come funzionano gli attivatori solari? Sono dei prodotti studiati per migliorare e potenziare il lavoro dei raggi solari, velocizzandolo e aiutando la pelle ad abbronzarsi in modo uniforme.

Parliamo di fluidi, balsami e creme dotati di una tecnologia avanzata, utili non solo per ottenere un colorito intenso, ma anche per far durare più a lungo la tintarella.

Collistar super abbronzante intensivo

Partiamo da uno degli attivatori di abbronzatura più apprezzati: il super abbronzante intensivo di Collistar. Un prodotto che stimola, incrementa e accelera la produzione della melanina, potenziando l’abbronzatura e rendendola velocissima. Il risultato è un colorito più luminoso e duraturo, grazie ad una formula arricchita con vitamina E che difende la pelle e la rende morbidissima e nutrita intensamente.

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Rougj crema abbronzante corpo

Con una formula a base di carotene, la crema corpo abbronzante di Rougj stimola la produzione di melanina, regalando un colorito uniforme e intenso. La pelle resta morbida, luminosa ed elastica, grazie a ingredienti che donano una intensa idratazione. Progettata per ogni tipologia di pelle, questa crema favorisce un’abbronzatura rapidissima.

Acceleratore di abbronzatura Rougj
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Rilastil Sun System intensificatore abbronzatura

Rilastil ci regala un fluido corpo che si assorbe in fretta e non unge, ideale per intensificare al massimo l’abbronzatura. Rende la pelle morbidissima e idratata, stimolando la produzione della melanina e regalando un’abbronzatura che dura a lungo.

Acceleratore di abbronzatura Rilastil
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Australian Gold olio secco intensificatore solare

Con olio di noce nera, questo olio secco spray non unge e ha un profumo favoloso. Consente di abbronzarsi in pochissimo tempo, rispettando la salute della pelle. Usato insieme alla crema solare con SPF è un prodotto imperdibile per l’estate.

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Biopoint solare booster abbronzatura

Senza oli, minerali e coloranti, questa crema di Biopoint è l’ideale per favorire una abbronzatura rapida e intensa. Utilizzala almeno due settimane prima di esporti al sole per preparare la pelle e sin dalla prima esposizione ti accorgerai della differenza. Il suo potere? Accelera la tintarella sino al 40%.

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Nature’s solare acceleratore abbronzatura viso e corpo

Studiato appositamente sia per il viso che per il corpo, questo acceleratore dell’abbronzatura di Nature’s ha ottime recensioni su Amazon. Ha una formula leggera e a rapido assorbimento con arancia dolce e olio di loofah per un’abbronzatura rapida e uniforme, anche nelle zone che fanno più fatica ad abbronzarsi.

Acceleratore di abbronzatura Nature's
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