Come accelerare l’abbronzatura: 6 prodotti che funzionano davvero

Accelerare l'abbronzatura è possibile e per farlo ti basterà usare queste creme che attivano la melanina e rendono la pelle super dorata.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori acceleratori di abbronzatura da comprare

Si può accelerare l’abbronzatura? La risposta è sì! Esistono infatti alcuni prodotti che consentono di attivare la melanina, regalando una pelle baciata dal sole alla perfezione e favolosa. Non si tratta di magia, ma di scienza.

Questi fluidi e creme infatti vanno applicati prima di esporsi al sole e sono l’aiuto giusto per chi ha difficoltà ad abbronzarsi in alcune aree, come le gambe, oppure ha una pelle chiara o molto chiara che raramente diventa dorata. Il bello di questi prodotti è che si applicano con facilità, basta metterli prima della crema solare, e…funzionano!

Se usati prima di esporsi ai raggi del sole infatti migliorano il colorito e lo rendono uniforme, regalando un’abbronzatura sana e sicura. Come funzionano gli attivatori solari? Sono dei prodotti studiati per migliorare e potenziare il lavoro dei raggi solari, velocizzandolo e aiutando la pelle ad abbronzarsi in modo uniforme.

Parliamo di fluidi, balsami e creme dotati di una tecnologia avanzata, utili non solo per ottenere un colorito intenso, ma anche per far durare più a lungo la tintarella.

Collistar super abbronzante intensivo

Partiamo da uno degli attivatori di abbronzatura più apprezzati: il super abbronzante intensivo di Collistar. Un prodotto che stimola, incrementa e accelera la produzione della melanina, potenziando l’abbronzatura e rendendola velocissima. Il risultato è un colorito più luminoso e duraturo, grazie ad una formula arricchita con vitamina E che difende la pelle e la rende morbidissima e nutrita intensamente.

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Rougj crema abbronzante corpo

Con una formula a base di carotene, la crema corpo abbronzante di Rougj stimola la produzione di melanina, regalando un colorito uniforme e intenso. La pelle resta morbida, luminosa ed elastica, grazie a ingredienti che donano una intensa idratazione. Progettata per ogni tipologia di pelle, questa crema favorisce un’abbronzatura rapidissima.

Rilastil Sun System intensificatore abbronzatura

Rilastil ci regala un fluido corpo che si assorbe in fretta e non unge, ideale per intensificare al massimo l’abbronzatura. Rende la pelle morbidissima e idratata, stimolando la produzione della melanina e regalando un’abbronzatura che dura a lungo.

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Australian Gold olio secco intensificatore solare

Con olio di noce nera, questo olio secco spray non unge e ha un profumo favoloso. Consente di abbronzarsi in pochissimo tempo, rispettando la salute della pelle. Usato insieme alla crema solare con SPF è un prodotto imperdibile per l’estate.

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Biopoint solare booster abbronzatura

Senza oli, minerali e coloranti, questa crema di Biopoint è l’ideale per favorire una abbronzatura rapida e intensa. Utilizzala almeno due settimane prima di esporti al sole per preparare la pelle e sin dalla prima esposizione ti accorgerai della differenza. Il suo potere? Accelera la tintarella sino al 40%.

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Nature’s solare acceleratore abbronzatura viso e corpo

Studiato appositamente sia per il viso che per il corpo, questo acceleratore dell’abbronzatura di Nature’s ha ottime recensioni su Amazon. Ha una formula leggera e a rapido assorbimento con arancia dolce e olio di loofah per un’abbronzatura rapida e uniforme, anche nelle zone che fanno più fatica ad abbronzarsi.

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