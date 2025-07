Abbiamo trovato il segreto per accelerare l’abbronzatura: funziona e ora è scontato

L'acceleratore di abbronzatura è il segreto per ottenere una tintarella perfetta in pochissimo tempo.

Il segreto per un’abbronzatura perfetta è un acceleratore di abbronzatura diventato virale che ora costa pochissimo e funziona davvero. Stiamo parlando del booster di melanina di The Fox Tan che si può usare sia per il viso che per il corpo e promette risultati straordinari. In mousse, vegano e senza parabeni, questo prodotto ha conquistato i social per la sua capacità di regalare una tintarella perfetta in pochi semplici step.

La formulazione di questo prodotto contiene il FoxComplex, un ingrediente che consente di stimolare la produzione della melanina. L’abbronzatura dunque avviene in modo naturale senza l’utilizzo di un autoabbronzante. Grazie ad una texture super leggera, Rapid Banana Whip si stende facilmente e viene assorbito in un attimo dalla pelle.

Si può usare prima della crema solare, per abbronzarsi facilmente e velocemente, ma senza rinunciare alla protezione dai raggi solari. Non solo: l’acceleratore di abbronzatura di The Fox Tan ha una tecnologia blocca sabbia che rende il prodotto antiaderente.

Un prodotto favoloso e con ottime recensioni che costa solo 17 euro grazie allo sconto su Amazon del 5%.

Come stimolare l’abbronzatura

Per stimolare l’abbronzatura e renderla più veloce e intensa è essenziale prendersi cura della propria pelle. Per prima cosa preparala con l’esfoliazione: uno scrub ti permetterà di eliminare le cellule morte, ottenendo un’abbronzatura duratura e uniforme. Mantieni idratata la pelle, bevendo molta acqua e applicando spesso la crema idratante.

Se puoi assumi degli integratori per favorire l’abbronzatura, curando con attenzione la dieta. Consumando i cibi ricchi di betacarotene infatti il tuo corpo riuscirà a produrre la vitamina A, stimolando di conseguenza la melanina. Porta a tavola carote, melone, anguria, albicocche, pesche e pomodori, ma anche peperoni rossi. Non dimenticare le verdure a foglia verde come spinaci, radicchio, lattuga, cicoria che apportano all’organismo vitamine e minerali utili per la pelle.

Punta sulla frutta secca, come noci, semi di girasole, mandorle e semi di lino che apportano acidi grassi Omega 3 e Omega 6, perfetti per mantenere idratata ed elastica la pelle. Prepara piatti con pesce azzurro come sgombri, sardine e acciughe ricchi di Omega 3 e utili per favorire l’abbronzatura.

Infine l’acceleratore di abbronzatura The Fox Tan Rapid Banana Whip è l’asso nella manica per avere un’abbronzatura più profonda e scura anche se passi poco tempo al sole. Il prodotto è una schiuma super leggera che permette di intensificare il risultato dell’abbronzatura, arricchito con il FoxComplex. Questo principio attivo permette di stimolare la produzione di melanina della pelle, donando una tintarella profonda e scura velocemente. La formula è inoltre arricchita con potenti estratti naturali di frutta che aiutano a rinfrescare e idratare per tutto il giorno la pelle.

Come usare questo prodotto? Agita il flacone con energia, poi applica una quantità di schiuma generosa e massaggia, lasciando assorbire, infine utilizza la crema solare. Con meno di 20 euro dunque la tua pelle avrà un ottimo profumo, sarà morbida, nutrita e idratata. La tua abbronzatura sarà ancora più intensa e durerà a lungo.

