Spalmare la crema solare non è mai stato così facile con l’accessorio che ha fatto impazzire TikTok

Applicare la crema solare è uno di quei gesti quotidiani che tutti sappiamo quanto sia importante, ma che spesso risulta scomodo, disordinato e poco pratico, soprattutto fuori casa. Che si tratti di una giornata in spiaggia, di una camminata in città o semplicemente di un ritocco veloce prima di un pranzo all’aperto, il pensiero di spalmare la protezione solare con le mani unte può diventare un vero deterrente. È proprio da questa esigenza che nasce Solar Buddies, l’accessorio diventato virale su TikTok e sempre più apprezzato da chi cerca soluzioni intelligenti per prendersi cura della propria pelle, anche sotto il sole più intenso.

Amatissimo sia dagli adulti che dai genitori di bambini che detestano vedersi applicare la crema, su TikTok potreste sbizzarrirvi tra video divertenti di mamme e papà intenti ad applicare crema solare con Solar Buddies ai loro figli, felici di poterlo fare in modo così semplice e divertente.

Solar Buddies, il tuo piccolo alleato per proteggere la pelle al sole

Solar Buddies è un piccolo applicatore portatile che consente di stendere la crema solare in modo uniforme, senza sporcarsi le mani e senza sprecare prodotto. Il suo design compatto e funzionale lo rende perfetto da tenere in borsa o nello zaino, pronto all’uso in ogni momento della giornata. È sufficiente riempirlo con la propria crema solare abituale, chiuderlo e applicarlo direttamente sulla pelle: una spugna morbida e una sfera interna distribuiscono il prodotto in modo delicato e omogeneo, lasciando la pelle protetta ma non appiccicosa.

Quello che ha reso questo accessorio così popolare è la sua praticità: niente più flaconi ingombranti, mani impiastricciate o rischi di rovinare il trucco. Chi lo usa durante l’attività fisica all’aperto, nei viaggi o in pausa pranzo, ne apprezza la velocità d’uso e la facilità di trasporto. Su TikTok e Instagram sono moltissimi i video che lo mostrano in azione, spesso accompagnati da commenti entusiasti su quanto abbia semplificato la routine quotidiana di protezione solare.

Come si usa Solar Buddies: guida step-by-step

Apri l’applicatore : svita la parte superiore del dispositivo per accedere al serbatoio interno. È qui che verserai la tua crema solare preferita.

: svita la parte superiore del dispositivo per accedere al serbatoio interno. È qui che verserai la tua crema solare preferita. Riempi con la crema solare : versa lentamente la crema solare nel contenitore. Attenzione a non riempirlo troppo: lascia un po’ di spazio per evitare fuoriuscite quando lo richiudi.

: versa lentamente la crema solare nel contenitore. Attenzione a non riempirlo troppo: lascia un po’ di spazio per evitare fuoriuscite quando lo richiudi. Chiudi e agita leggermente : riavvita il tappo in modo sicuro. Puoi agitare delicatamente l’applicatore per distribuire meglio la crema nella spugna.

: riavvita il tappo in modo sicuro. Puoi agitare delicatamente l’applicatore per distribuire meglio la crema nella spugna. Applica direttamente sulla pelle : fai scorrere Solar Buddies sulla pelle con movimenti circolari o lineari. La spugna rilascia la giusta quantità di prodotto in modo uniforme, senza eccessi.

: fai scorrere Solar Buddies sulla pelle con movimenti circolari o lineari. La spugna rilascia la giusta quantità di prodotto in modo uniforme, senza eccessi. Ricarica quando serve : quando noti che l’applicatore non rilascia più abbastanza crema, è il momento di ricaricarlo. Puoi anche sostituire la spugna se necessario (sono disponibili ricambi).

: quando noti che l’applicatore non rilascia più abbastanza crema, è il momento di ricaricarlo. Puoi anche sostituire la spugna se necessario (sono disponibili ricambi). Pulizia facile: dopo qualche utilizzo, puoi smontare la spugna e lavarla con acqua tiepida e sapone delicato. Lasciala asciugare completamente prima di rimontarla.

Solar Buddies è compatibile con la maggior parte delle creme solari (meglio se non troppo liquide).

Se sei sempre in movimento e vuoi dire addio a mani unte e tubetti sparsi in borsa, questo è il gadget che fa per te. Ti basterà provarlo una volta per capire che, da oggi in poi, crema solare solo così.

E se sei una mamma… prego, non c’è di che!

