5 segnali che la tua pelle sta perdendo collagene e cosa fare subito

La tua pelle sta perdendo collagene? Per scoprirlo basta notare alcuni segnali. E correre ai ripari con i consigli giusti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Perdita di collagene cosa fare e prodotti da usare

Il collagene è una proteina fondamentale per il benessere della pelle, costituisce infatti il 75% del suo peso. Per questo è facile comprendere quanto sia indispensabile per renderla compatta, elastica e per mantenere un aspetto giovane. Purtroppo a partire dai 25 anni d’età il nostro corpo inizia a perdere collagene. Con il tempo infatti le cellule che realizzano la sintesi del collagene cominciano a ridurre la loro attività.

Si tratta di un processo graduale che però spesso viene accelerato da alcuni fattori. Prima di tutto l’ambiente, ma anche l’esposizione al sole, l’alimentazione, lo stress, lo stile di vita e gli ormoni. Quando le fibre di collagene tendono a diminuire la struttura di sostegno della pelle si indebolisce, facendola apparire più fragile e sottile, ma soprattutto meno resistente agli agenti esterni. In sostanza il collagene è così importante che qualsiasi squilibrio nella sua produzione si nota immediatamente, con segnali che sono inequivocabili.

I segnali che la tua pelle sta perdendo collagene

Perdita di tonicità – Il primissimo segnale che indica una perdita di collegene nella pelle è una sostanziale perdita di tonicità. La pelle comincia a sembrare meno elastica, mentre i pori appaiono più evidenti. La mancanza di un “sostegno”modifica la struttura della pelle che gradualmente si assottiglia.

La pelle appare secca – La presenza di collagene nella pelle aiuta anche a trattenere l’acqua, migliorando l’idratazione. Se i livelli di collagene diminuiscono dunque la pelle apparirà più secca.

Compaiono rughe e linee d’espressione – La perdita di tonicità solitamente corrisponde con una perdita di collagene e ha come conseguenze la formazione di rughe sottili e linee d’espressione, in particolare intorno alla bocca, sulla fronte o vicino agli occhi.

La pelle appare meno elastica – Prova a premere leggermente la pelle sulle guance. Se non ritorna immediatamente alla sua forma originale probabilmente stai perdendo collagene. Una condizione che farà apparire la pelle più sottile e meno elastica.

Cambia la forma del viso – Il collagene ha un impatto fondamentale sulla forma del viso, cambiandone i volumi. Una perdita di questo elemento fondamentale ti porterà ad avere allo specchio una mutamento importante: la zona intorno agli occhi sembrerà più incavata e le tempie più strette.

Come ridurre la perdita di collagene

Combattere la perdita di collagene è possibile e per farlo dovrai non solo cambiare alcune abitudini quotidiane, ma anche puntare sui prodotti giusti per rendere la tua pelle più tonica e bella ogni giorno.

Usare una crema solare ogni giorno

I raggi UVA e UVB sono i più grandi nemici del collagene. Le radiazioni solari infatti causano una ossidazione, provocando una riduzione rapida del collagene presente nel derma. Per questo è essenziale usare tutti i giorni una crema solare con fattore SPF, applicandola più volta durante i giorni più caldi oppure al mare.

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Cura il sonno

Il sonno è un altro elemento chiave per avere una pelle favolosa. Aiuta a favorire la rigenerazione e la riparazione cellulare, stimolando la produzione del collagene. Per questo dovresti dormire almeno 7-9 ore a notte, evitando l’esposizione alla luce blu prima di metterti al letto.

Idratati dentro e fuori

Il consumo di liquidi è un altro elemento chiave per ridurre la degradazione del collagene. Questa buona abitudine aiuta a favorire la produzione dell’acido ialuronico, importantissimo per proteggere e idratare i tessuti. Per un’azione ancora più efficace punta su tisane a base di zenzero o tè verde con un’azione antinfiammatoria e antiossidante. Se le tisane ti aiutano a idratarti “da dentro”, le creme idratanti sono invece un’ottima soluzione per aiutare la pelle a trattenere l’acqua, rendendola più rimpolpata e tonica.

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Mangia cibi ricchi di collagene

Il collagene si può assumere consumando alcuni alimenti specifici. Ad esempio il tonno e il salmone, ma anche il pollo, il tacchino e il maiale. Largo spazio pure alla frutta secca e alla frutta e verdura ricca di vitamina C come pomodori, agrumi, peperoni, frutti di bosco e kiwi.

Usa la fototerapia

La fototerapia è senza dubbio uno dei trattamenti più efficaci per combattere la perdita di collagene, aiutando anche a stimolare la produzione di questa proteina. Ti basterà indossare la maschera LED per almeno 10 minuti al giorno, godendoti i benefici della luce rossa, capace di agire negli strati profondi della tua pelle, stimolando i fibroblasti.

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Elimina sigarette e alcol

Sigarette e alcol influiscono in modo negativo sulla salute della pelle, accelerando l’invecchiamento cutaneo. In particolare provocano una ritenzione di liquidi, ostacolano l’ossigenazione e deteriorano velocemente le fibre di collagene.

Cura la tua skincare

I prodotti skincare possono davvero fare la differenza per combattere la perdita di collagene, fornendo un supporto per aumentare la tonicità e l’elasticità della pelle. Scegliere i prodotti giusti, dunque può essere di supporto. Fai dunque attenzione agli ingredienti di creme e sieri.

I peptidi di collagene, ad esempio, sono delle catene di aminoacidi che aiutano a “costruire” il collagene. Per questo applicando prodotti con peptidi aiuterai a migliorare l’elasticità, l’idratazione e la compattezza della tua pelle. Per rendere la formula ancora più efficace scegli una crema che contenga anche vitamina C.

Ottimi pure i prodotti skincare con retinoidi, dei derivati della vitamina A conosciuti per la loro azione anti-age. Aiutano infatti a stimolare la produzione del collagene, migliorando la struttura della pelle e riducendo le rughe. L’unica accortezza? utilizza sieri e creme la sera per favorirne l’assorbimento in profondità.

Infine l’ultimo ingrediente da scegliere è l’acido ialuronico che aiuta a favorire l’idratazione delle pelle, donando un effetto rimpolpante e minimizzando le rughe sottili, levigando e migliorando l’aspetto della cute.

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Riduci lo stress

Lo stress cronico causa un aumento dei livello di cortisolo, ossia un ormone che agisce sull’organismo, provocando una riduzione nella produzione di collagene. Per prenderti cura della pelle impara a gestire lo stress nel modo giusto, puntando sulle tecniche di gestione, come lo yoga, gli esercizi di respirazione profonda e la meditazione. Passeggia nella natura, fai delle attività che ti rendano felice e scrivi un diario.

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