Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock I prodotti più amati per la cura della pelle sono finalmente in sconto

La settimana delle offerte di Primavera di Amazon è iniziata e fino al 16 marzo le occasioni imperdibili per avere i prodotti dei vostri sogni a prezzi scontatissimi non faranno altro che apparirvi davanti agli occhi, pronte per essere colte all’istante. E cosa c’è di meglio di provare proprio adesso i migliori prodotti dei brand più amati e virali per la cura della pelle? Come per esempio i prodotti Medicube, il brand di skincare coreana più desiderato e dall’effetto immediato e visibile.

Un’occasione unica per testare voi stesse i best seller del brand, ma approfittando dei prezzi ribassati delle offerte di primavera Amazon. Per fare il pieno di tutto ciò che può garantire alla vostra pelle e al vostro viso il massimo del benessere con la minima spesa possibile.

Pdrn Pink Peptide Serum di Medicube

Come il siero viso di Medicube, Pdrn Pink Peptide Serum, che contiene il DNA del salmone PDRN, ovvero una forma di DNA estratto dal salmone. Un ingrediente particolare, mirato, che stimola il rinnovamento e la riparazione della pelle, donando alla cute una carnagione più chiara e luminosa fin dai primissimi utilizzi. Un siero che agisce per rendere la pelle più uniforme e con una lucentezza naturale migliore, andando anche ad agire sulla texture cutanea e sublimando la pelle a 360°.

Offerta Medicube Il siero viso al DNA di salmone PDRN

La crema viso al triplo collagene

Altro prodotto Medicube da provare durante questa settimana di offerte di primavera è la crema viso idratante e rassodante al triplo collagene. Una formulazione arricchita con ben tre tipi di collagene, niacinamide, acido ialuronico, elastina di alta qualità, burro di karitè e oli nutrienti, e che dona alla pelle massima idratazione e rinforzo alla barriera cutanea. Una crema viso di Medicube perfetta per prendersi cura della pelle e di cui vale la pena fare scorta.

Medicube La crema viso al triplo collagene

Il detergente Zero foam Cleaner di Medicube per pelli sensibili

Il detergente Zero foam Cleaner di Medicube, invece, è il prodotto ideale da testare se si ha la pelle sensibile e delicata. Un detergente che libera i pori della pelle in modo delicato e grazie alla combinazione di ingredienti mirati che non irritano la cute, anche la più sensibile, ma che allo stesso tempo la detergono in profondità, garantendole massima pulizia, luminosità e tutto il benessere di cui ha bisogno.

Medicube Il detergente viso per pelli sensibili

La crema viso in gel al collagene trasparente

Un’altra delle creme viso di punta di Medicube e che trovate in sconto in occasione della settimana delle offerte di Primavera Amazon, è la crema viso gelatinosa al collagene trasparente, una formulazione studiata appositamente per correggere il tono della pelle irregolare e per garantirvi un incarnato omogeneo, compatto e levigato fin dalle prime applicazioni. Una crema viso a base di collagene idrolizzato e niacinamide (vitamina B3), che dona alla cute un colorito più armonioso e luminoso, che esalta i contorni del viso e che promuove la compattezza della cute, il tutto con un’azione antiage mirata.

Offerta Medicube La crema viso in gel al collagene trasperente

La maschera viso notte Collagen Night Wrapping

Infine, da non perdere durante questi giorni di sconti, è la maschera di Medicube Collagen Night Wrapping. Una pellicola avvolgente al collagene, che offre ben otto ore di trattamento intensivo durante il sonno e che vi garantisce un aspetto più sano e un colorito della pelle più luminoso non appena vi svegliate. Una maschera viso peel off a base di ceramide NP, che aiuta la barriera cutanea e l’idratazione della pelle, estratto di collagene per l’elasticità e per garantirvi un colorito fresco e sano e adenosina per ridurre le linee sottili attraverso il rinnovamento della pelle. Un vero boost di benessere e che vi assicura una pelle più soda ed elastica fin dalle prime luci dell’alba.

Offerta Medicube La maschera viso notte

