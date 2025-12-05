Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un ingrediente segreto che protegga la pelle per tutto l'inverno

Quando si parla di skincare e di passaggi da compiere per prendersi cura della pelle, il siero viso è senza dubbio un tassello importante e che merita le giuste attenzioni. Come per esempio la scelta dei giusti ingredienti che agiscano a favore della pelle e della sua salute e bellezza. Ecco perché un validissimo aiutante da provare è il siero viso di Medicube, Pdrn Pink Peptide Serum, un concentrato di benessere per la cute e che contiene un ingrediente segreto.

Offerta Medicube Il siero viso da provare questo inverno

Il siero viso di Medicube, Pdrn Pink Peptide Serum da provare

Un siero viso dal piacevolissimo color rosa brillante, perfetto per aiutare la pelle opaca a riprendere la sua naturale luminosità, rafforzando la sua elasticità e aiutandola a prevenire future eruzioni cutanee, lassità o secchezza, e migliorando la brillantezza e la resilienza della pelle. Un vero concentrato di benessere quindi, che dalla skincare coreana arriva fino a voi per regalarvi un boost di idratazione e cure mirate per la cura della pelle del viso. Ma qual è l’ingrediente segreto che rende unico questo siero viso e che vale la pena provare durante queste settimane invernali?

Com’è composto Pdrn Pink Peptide Serum: gli ingredienti

Il siero viso di Medicube, Pdrn Pink Peptide Serum, contiene il DNA del salmone PDRN, ovvero una forma di DNA estratto dal salmone. Un ingrediente particolare, mirato, che stimola il rinnovamento e la riparazione della pelle, donando alla cute una carnagione più chiara e luminosa fin dai primissimi utilizzi. Un siero che agisce per rendere la pelle più uniforme e con una lucentezza naturale migliore, andando anche ad agire sulla texture cutanea e sublimando la pelle a 360°.

Un siero viso che contiene ben cinque tipi di complessi peptidici, niacinamide, adenosina ed estratto di foglie di Ocimum Sanctum (basilico sacro). Una formulazione specifica che garantisce una cura efficace e mirata per la pelle, soprattutto in caso di secchezza è mancanza di elasticità cutanea.

Un prodotto concentrato e che agisce per rafforzare la funzione importantissima della barriera cutanea, migliorando la sua resistenza alle aggressioni esterne e agli agenti inquinanti. Idrata in profondità e ammorbidisce la consistenza della pelle. Un siero viso dalla texture morbidissima, confortevole sulla pelle e che agisce come una carezza, perfetto quindi anche per un utilizzo quotidiano e che si adatta a ogni tipologia di pelle senza creare irritazioni.

Come si utilizza il siero viso di Medicube

Un prodotto che si assorbe molto facilmente e che si utilizza in modo molto semplice, dopo la detersione viso e la crema contorno occhi, applicandolo sulla pelle in una piccola dose e distribuendolo su tutto il viso come fareste con qualsiasi altro siero.

Insomma, per avere la pelle che avete sempre sognato il siero viso di Medicube è quello che fa per voi, e vale davvero la pena provarlo all’istante, garantendo alla cute la massima protezione e idratazione in ogni momento della giornata e permettendole di mantenersi sana, luminosa, idratata ed elastica anche con le basse temperature invernali e con il minimo sforzo (e prezzo) possibile.

