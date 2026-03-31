Un concentrato di idratazione e niacinamide che cancella le imperfezioni e protegge la barriera dermica dagli stress urbani.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il siero coreano al DNA di salmone che ti svolta la skincare

Nel mondo dell’alta cosmesi, c’è un momento esatto in cui la natura incontra la biotecnologia più pura per creare qualcosa di rivoluzionario. La ricerca spasmodica della Glass Skin ha superato l’era delle routine infinite per abbracciare formule iper-concentrate e scientificamente avanzate.



Offerta TOSOWOONG Siero Pink Peptide PDRN con 10.320 ppm di DNA di Salmone

Al centro di questa nuova rivoluzione editoriale c’è un prodotto dall’inconfondibile allure rosa: il Tosowoong Pink Peptide PDRN Serum. Un siero che non si limita a idratare, ma che agisce come un vero e proprio “architetto cellulare”. Ma cosa lo rende così speciale? La risposta si trova negli abissi marini e nei meandri della biologia.

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L’oro dell’Oceano: il fenomeno del DNA di Salmone (PDRN)

Se vi state chiedendo perché l’industria della bellezza coreana abbia puntato i riflettori proprio sul DNA di salmone, la risposta risiede in una sigla che sta dominando i protocolli di medicina estetica: PDRN (Polidesossiribonucleotide).

Originariamente utilizzato in ambito medico per accelerare la guarigione di ferite gravi, ustioni e ulcere grazie alle sue eccezionali capacità di rigenerazione tissutale, il PDRN è un frammento di DNA estratto dal salmone. Ma perché proprio il salmone?

La scienza ha dimostrato che il DNA di questa specie marina possiede una straordinaria biocompatibilità con il DNA umano. Questo significa che la nostra pelle non lo riconosce come un corpo estraneo, ma lo assimila istantaneamente, utilizzandolo come “materia prima” per riparare i danni cellulari.

Nel siero Tosowoong, il PDRN è presente in una concentrazione altissima di 10.320 ppm. Una volta assorbito, agisce in profondità:

Risveglia i fibroblasti: stimola la produzione naturale di collagene ed elastina.

stimola la produzione naturale di collagene ed elastina. Azione micro-riparatrice : lavora sui micro-danni causati da sole, inquinamento e stress, ripristinando lo spessore e la vitalità del derma.

: lavora sui micro-danni causati da sole, inquinamento e stress, ripristinando lo spessore e la vitalità del derma. Luminosità dall’interno: non “aggiunge” luce artificialmente, ma rende la pelle così sana e compatta da riflettere la luce in modo naturale, siglando il vero effetto Glass Skin.

L’esercito dei 12 Peptidi

Se il PDRN è il direttore d’orchestra della rigenerazione, i peptidi sono i musicisti che eseguono la sinfonia. I peptidi sono catene di amminoacidi, i mattoni fondamentali delle proteine della nostra pelle.

Tosowoong non si è accontentata di uno o due peptidi, ma ha formulato un complesso di 12 tipi differenti. Questa pluralità è fondamentale perché ogni peptide ha una missione specifica: alcuni inviano segnali per “congelare” le micro-contrazioni muscolari (mimando un effetto simil-botox sulle linee sottili), altri si occupano di rinforzare la barriera cutanea, altri ancora spingono le cellule a trattenere l’acqua per un effetto plumping (rimpolpante) immediato e a lunga durata.

Per rendere questo trattamento una masterclass di perfezione cutanea, la formula è arricchita da ingredienti sinergici di altissimo livello come la Niacinamide (Vitamina B3), l’Adenosina (Celebre per le sue comprovate virtù anti-età, lavora in tandem con i peptidi per levigare la superficie cutanea) e l’ estratto di Foglia di Basilico Santo (Tulsi, un potente adattogeno botanico. E se te lo stai domandando anche tu, sappi che quel rosa vibrante che ipnotizza al primo sguardo non deriva da alcun colorante artificiale. È il colore puro e naturale della Cianocobalamina (Vitamina B12), un elemento che nutre la pelle regalando al prodotto un’estetica inconfondibile e totalmente sicura.

Nonostante la potenza dei suoi attivi, il Pink Peptide PDRN Serum vanta una texture acquosa, leggera e impalpabile. Si assorbe in pochi secondi lasciando la pelle morbida, profondamente dissetata e mai appiccicosa. Ma soprattutto, mantiene le promesse sulla sicurezza: testato dermatologicamente attraverso rigorosi studi clinici di irritazione primaria, è risultato completamente non irritante, confermandosi un porto sicuro anche per le pelli più sensibili e reattive (ed è formulato senza glutine).

Con oltre 1.500 recensioni positive, il siero di Tosowoong si è trasformato da segreto ben custodito delle beauty editor a fenomeno cult globale, amato per i suoi risultati visibili fin dai primi utilizzi.

Il lusso dell’innovazione coreana, oggi, è a portata di mano. Il siero Tosowoong Pink Peptide PDRN è attualmente in offerta su Amazon!

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