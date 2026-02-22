Addio contorni netti e overlining grafico: la parola d'ordine di questa stagione è "sfumare" per un effetto plumping naturale.

GettyImages Il trend delle halo lips

Il beauty contemporaneo respira una nuova aria, fluida e vibrante, e il trend delle Halo Lips ne è l’espressione più affascinante. Più che una semplice tecnica, è una vera e propria riscrittura leggerissima della linea delle labbra: un gioco di chiaroscuri impalpabili che regala delle lips dall’aspetto pieno, turgido e, soprattutto, incredibilmente vivo. Se dovessimo descrivere le Halo Lips con una parola, sarebbe vitalità. Questa tendenza non cerca di ridisegnare i lineamenti creando maschere artificiali, ma punta a esaltare la freschezza naturale del viso. L’effetto “halo” (l’alone) crea una sfumatura morbida e diffusa oltre il perimetro naturale delle labbra. Il risultato? Una bocca in pieno stile Hailey Bieber che sembra naturalmente baciata dal sole, come dopo aver mangiato dei frutti rossi o dopo una passeggiata all’aria aperta. È un look che pulsa di energia, giovane e disinvolto, dove il colore non è ingabbiato da una linea di matita, ma sfuma dolcemente fondendosi con l’incarnato.

La vera rivoluzione delle Halo Lips sta nell’assenza di confini. A differenza del classico overlining, che spesso risulta visibile e poco armonico alla luce del sole, e della tecnica ombré anni ’90 famosa per i suoi stacchi netti tra matita scura e rossetto chiaro,

Il segreto risiede in un contouring sussurrato: un’ombra leggerissima, creata con un bronzer in crema o un correttore leggermente più scuro, che abbraccia l’esterno delle labbra. La matita, se usata, definisce solo il cuore dell’arco di Cupido e il centro del labbro inferiore, per poi svanire. Il rossetto, applicato al centro e sfumato verso i bordi con i polpastrelli, crea quell’effetto blurred (sfocato) che rende le labbra otticamente più grandi e accoglienti, senza che si percepisca dove finisce il trucco e dove inizia la pelle.

La shopping List su Amazon per ricreare le halo-lips (versione low cost)

Il lusso, oggi, è anche saper scovare i prodotti giusti senza incorrere in spese folli. Per ricreare questa magia soft-focus, abbiamo selezionato i migliori alleati low cost direttamente su Amazon!

Step 1: crea l’ombra. Quella perfetta è made in e.l.f. Halo Glow Contour Wand, e il nome dice tutto. Questo contouring liquido, con il suo applicatore a spugnetta, è la bacchetta magica per creare l’alone sfumato attorno alle labbra. Si fonde con la pelle in un istante.

E.l.f Halo Glow Contour Wand

Step 2: definisci. La linea leggera te la darà NYX Professional Makeup Line Loud Lip Liner, in una nuance neutra o leggermente fredda. La sua formula ultra-cremosa permette di definire il centro delle labbra per poi sfumarla facilmente prima che si fissi.

Offerta NYX Professional Makeup Line Loud Lip Liner

Per sigillare il look con quella vitalità specchiata indispensabile scegli Essence Hydra Kiss Oil. Posizionato solo al centro delle labbra, questo lip oil low cost regala un effetto plumping ottico e un comfort assoluto.

Essence Hydra Kiss Oil

