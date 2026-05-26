Paola Caruso, duro scontro con Francesco Chiofalo a The 50: “Sei una mamma, stai a casa!”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Paola Caurso e Francesco Chiofalo

Ormai sui social sta spopolando The 50 Italia, il nuovo reality di Amazon Prime Video che riunisce 50 volti noti del mondo dello spettacolo, dei social e della televisione in un castello trasformato in un’arena di sfide, alleanze e strategie. Guidati da un enigmatico padrone di casa mascherato, i concorrenti devono affrontare prove fisiche e psicologiche per restare in gioco e conquistare il montepremi finale, che però sarà destinato a uno dei loro follower. Tra tensioni, litigi e colpi di scena, il reality punta tutto sulle dinamiche esplosive tra personaggi già molto discussi dal pubblico. Proprio in queste ore, ad esempio, si sta discutendo molto del duro scontro intercorso tra Paola Caurso e Francesco Chiofalo.

Paola Caruso, è scontro con Francesco Chiofalo e Federico Fashion Style

Nel castello di The 50 Italia il clima si è fatto rovente nel giro di poche ore e, a catalizzare l’attenzione del pubblico sono stati soprattutto Paola Caruso e Francesco Chiofalo, seguiti a ruota da un altro protagonista che sta facendo parecchio discutere, ovvero Federico Fashion Style. I tre concorrenti sarebbe infatti stati al centro di uno scontro accesissimo che ha già conquistato un posto d’onore sui canali social accendendo il dibattito tra fan e detrattori del reality di Prime Video.

Le vecchie ruggini tra i concorrenti sono riemerse immediatamente e forse, in parte, il pubblico se lo poteva aspettare: l’ingresso di Paola Caruso nel programma, infatti, ha subito provocato reazioni molto dure da parte di Federico Fashion Style, che non ha nascosto il fastidio nel ritrovarsi ancora una volta faccia a faccia con la showgirl.

Secondo quanto emerso nei primi episodi, tra i due esisterebbero tensioni mai risolte legate ad accuse e frecciatine del passato e l’hairstylist avrebbe ricordato come la Caruso ai tempi lo avesse accusato di averle rovinato i capelli.

Ma il vero caos è esploso durante una nomination strategica che ha coinvolto anche Francesco Chiofalo in cui Paola, senza troppi giri di parole, avrebbe definito l’ex volto di Temptation Island “bugiardo e manipolatore all’interno delle dinamiche del gioco”. Da lì, il confronto è degenerato rapidamente, trasformandosi in una lite dai toni sempre più personali.

Chiofalo, visibilmente irritato, avrebbe attaccato la Caruso anche sul piano privato, arrivando a pronunciare una frase che ha indignato molti concorrenti e utenti social. Durante il faccia a faccia, infatti, le avrebbe detto: “Non ti può vedere nessuno, te lo assicuro” e poi ancora “Appena andrai in nomination uscirai” e alla replica di Paola “Tesoro io ho anche un altro lavoro, è un gioco questo, non me ne frega nulla” Francesco avrebbe risposto “E perché continui a fare programmi se hai un altro lavoro? Sei una mamma, stai a casa”.

La reazione di Paola Caruso alle parole di Chiofalo

La reazione della showgirl alla frase di Chiofalo ovviamente è stata immediata e carica di rabbia: Paola ha difeso il proprio ruolo di madre, spiegando che lavora e partecipa ai programmi televisivi anche per garantire un futuro sereno al figlio. In quel momento la tensione è salita alle stelle e la Caruso ha rivolto a Chiofalo parole durissime, definendolo “viscido e schifoso”.

Dopo lo scontro ovviamente gli animi sono rimasti piuttosto accesi e lo stesso Chiofalo avrebbe commentato la vicenda dicendo: “Ho avuto una bella discussione con Paola Caruso, che è insopportabile proprio, ma non è cattiveria. Io ce l’ho avuta pure a La Pupa e il Secchione. È una persona estremamente aggressiva, nervosissima, egocentrica, sempre pronta a discutere, a litigare”.

Molti concorrenti presenti avrebbero preso le distanze dall’uscita di Francesco Chiofalo, ritenendo fuori luogo il riferimento alla maternità di Paola. Anche sui social il pubblico si è rapidamente diviso: da una parte chi accusa la Caruso di alimentare continuamente polemiche nei reality, dall’altra chi considera l’attacco ricevuto un colpo basso ingiustificabile.

Non è la prima volta che Paola Caruso si trova al centro di scontri televisivi: anche nella casa del Grande Fratello Vip si è resa protagonista di diversi momenti di tensione che non sono sfuggiti al pubblico televisivo.