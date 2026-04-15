Michelini-Chiofalo: due vere Belve che hanno riportato il programma alle origini

Con Giulia e Francesco Belve è tornato il programma primitivo e autentico che mancava da tempo: due personaggi “fuori dal coro” che non hanno avuto paura di mostrare limiti e debolezze

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Giulia Michelini e Francesco Chiofalo a Belve

Da parecchio tempo Belve, fatte rare eccezioni, aveva perso un po’ di smalto: colpa di vip che si prendevano troppo sul serio e soprattutto prendevano il programma come occasione di riscatto, di ripulita d’immagine, di captatio benevoletiae col pubblico. Sono bastati due personaggi fuori dal coro, genuini al limiti del naif, per riportare Belve all’accezione primitiva che il titolo indica. Francesco Chiofalo, infuencer ex Temptation Island e Giulia Michelini, attrice amatissima, sono stati uno boccata di aria fresca e di risate a crepapelle. E il pubblico, televisivo e social, è impazzito.

Il primo che dice che che gli dispiace che lo prendano un po’ tutti per cogl@@, anche se lui per primo ci si sente, che vorrebbe che il prete si mettesse i guantini per somministrare l’ostia, perché “chissà con quelle mani cosa ha toccato” e che se solo diventasse sindaco di Roma avrebbe in mente tante belle cose per migliorare la città. La seconda che non fa parte del circoletto perché lei è proprio fuori da tutto, “come una sdraio”, e che dopo tanti anni e tantissimi successi, ancora vive la sindrome dell’impostore nell’ambiente del Cinema. Francesco e Giulia, a prescindere da tutto, si sono rivelati persone prima che personaggi, con tutte le loro stravaganze ed eccentricità. Pure Chiofalo, col naso rifatto e le iridi trapiantate, alla fine è risultato più genuino di tanti vip fighetti e paraculi, attenti a misurare parole e risposte, per uscirne nel migliori dei modi.

IPA

Due outsider, Giulia dice tranquillamente che amici nel mondo dello spettacolo non ne ha e che non è diva come altre, Francesco che nessuno lo vuole prendere sul serio come comico perché la gente è prevenuta nei suoi confronti. Due vere belve, nel senso di animali ancora non addomesticati del tutto, in forme e per ragioni diverse tra loro, dallo showbiz.

E quando Francesca Fagnani ha di fronte queste belve, lo si capisce perché anche lei si rilassa, si diverte, empatizza, molto più che con gli animali-vip in cattività.

Giulia si sente un opossum, perché quando si sente in pericolo si finge morto (ma attenzione: si mangia pure le vipere) , Francesco Chiofalo un mandrillo, perché è una scimmia che tutti sottovalutano e reputano stupida ma che in realtà e più intelligente di quello che sembra.

Francesco e Giulia sono così, non fingono né si atteggiano. Due extraterrestri nel panorama televisivio italiano, che hanno sicuramente pagato pregiudizi e snobismo, ma che pure in qualche modo sono stati ripagati da quella stessa genuinità che traspare. E che non hanno (più) paura di mostrarsi per le belve che sono, perché in qualche modo, a differenze di tanti finti divi, si sono accettati, con i loro limiti e imperfezioni.