Giulia Michelini a Belve, il figlio a 19 anni e l’esperienza con l’ayahuasca: Fagnani travolta

Giulia Michelini a Belve: tra ansie e paure, dall’esperienza con l'ayahuasca alla maternità precoce, l'attrice si è raccontata senza filtri e con grande ironia

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Ufficio Stampa Belve Giulia Michelini a Belve

Prima volta a Belve per Giulia Michelini, che non ha deluso le aspettative. L’attrice è tra le protagoniste della puntata in onda martedì 14 aprile su Rai 2: nel programma ideato e condotto da Francesca Fagnani ha portato un racconto personale fatto di ironia, confessioni e momenti più intimi. La 40enne si è lasciata guidare dalle domande della conduttrice senza sottrarsi, offrendo fin da subito un ritratto autentico e fuori dagli schemi. “La gente dice che so’ pazza”, ha raccontato con leggerezza, segnando il tono di un confronto che ha alternato riflessione e autoironia.

L’intervista di Giulia Michelini a Belve

Nel corso dell’intervista di Giulia Michelini a Belve sono emersi episodi personali e racconti che mescolano profondità e leggerezza. Tra i passaggi più sorprendenti, quello legato a un’esperienza con l’ayahuasca, descritta come un percorso “curativo” vissuto più volte e accompagnato da momenti emotivamente intensi.

“Lei ha detto: alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?”, ha domandato la Fagnani. Pronta la risposta della Michelini: “Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…”.

Poi ha chiesto alla padrona di casa: “Andiamo insieme?”. “Chissà che vediamo insieme”, ha replicato la Fagnani. “Eh i mostri proprio!”, ha controbattuto la sua ospite. Un dialogo dal ritmo serrato, tra provocazioni e battute, che ha contribuito a creare un clima complice ma mai scontato.

Non sono mancati i momenti più leggeri, che hanno restituito il lato più spontaneo dell’attrice. La Michelini ha affrontato senza filtri anche aspetti quotidiani e piccoli difetti, trasformandoli in occasioni di racconto ironico.

Momento davvero esilarante quando alla domanda di Francesca Fagnani sul difetto più sgradevole Giulia non si è trattenuta: “Spesso rutto!”. Poi ha aggiunto: “È liberatorio viene proprio su da sè, a volte mi sveglio la mattine e ahhhh. L’ultima volta? Qui nel corridoio, durante la presentazione! Eh, l’ansia lo fa, lo fa…”.

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Le parole di Giulia Michelini sul figlio

Oltre ai momenti più brillanti, non sono mancate le riflessioni più intime. Giulia Michelini ha ripercorso a Belve la scelta di diventare madre a diciannove anni, soffermandosi su un passaggio decisivo della propria vita.

“Lei va per interrompere la gravidanza poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?”, ha ricordato la Fagnani. L’ospite, popolare per il personaggio di Rosy Abate, ha confessato: “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa”.

Il ritratto che ne è venuto fuori è quello di un’artista che non teme di esporsi, capace di affrontare temi come ansie, paure e crisi professionali con sincerità. Un equilibrio tra leggerezza e profondità che si inserisce perfettamente nello stile di Belve, dove il racconto personale diventa occasione per mostrare il lato meno costruito dei protagonisti.

L’ospitata della Michelini nel programma conferma così la forza del format: uno spazio televisivo in cui le personalità emergono senza filtri, restituendo al pubblico una narrazione più complessa e autentica.