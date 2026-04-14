Giulia Michelini, vita privata e la storia con il velista Giorgio Cerasuolo

Giulia Michelini tra maternità precoce, amori riservati e scelte lontane dai riflettori: una vita privata protetta, costruita tra famiglia e carriera con grande discrezione

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Giulia Michelini

Giulia Michelini è uno dei volti più amati della fiction italiana ma se sul set si è sempre mostrata intensa e senza filtri, nella vita privata ha scelto una linea opposta: discrezione assoluta. Negli anni, l’attrice ha costruito un equilibrio preciso tra carriera e sfera personale, proteggendo con attenzione quello che accade lontano dalle telecamere. Nata a Roma nel 1985, figlia di magistrati di origine napoletana, ha iniziato a lavorare giovanissima. Proprio in quella fase, ancora agli inizi della carriera, si è trovata a vivere uno degli eventi più importanti della sua vita: la maternità.

La maternità di Giulia Michelini, il figlio Giulio Cosimo

A soli diciannove anni, Giulia Michelini è diventata madre di Giulio Cosimo, avuto dalla relazione con il velista Giorgio Cerasuolo. Una storia breve, conclusa già durante la gravidanza, che però ha segnato profondamente il percorso dell’attrice.

In diverse interviste, l’interprete della mitica Rosy Abate ha raccontato quel momento come complesso e carico di dubbi. Inizialmente aveva pensato di non portare avanti la gravidanza, spaventata dalle conseguenze su una vita ancora tutta da costruire. Poi la decisione di cambiare idea sull’aborto, presa all’ultimo momento, che ha dato inizio a un nuovo capitolo.

Da allora, il figlio è diventato il centro della sua vita. Cresciuto lontano dal mondo dello spettacolo, Giulio Cosimo è stato protetto da un’esposizione mediatica minima: poche foto, rare dichiarazioni, ma un legame che l’attrice ha sempre definito profondissimo.

“Senza di lui mi sarei persa”, ha ammesso Giulia Michelini a Belve, sottolineando quanto la maternità abbia rappresentato una bussola importante.

Parallelamente alla maternità, ha costruito una carriera solida, muovendosi con naturalezza tra cinema e televisione. Il debutto è arrivato presto, prima con Distretto di Polizia e poi sul grande schermo con Gabriele Muccino in Ricordati di me.

Ma è nel 2009 che è arrivato il ruolo destinato a cambiarle la vita: Rosy Abate in Squadra antimafia-Palermo oggi. Un personaggio complesso, oscuro e magnetico, che ha conquistato il pubblico ed è diventa iconico, tanto da dare origine a uno spin-off di grande successo.

Negli anni, Giulia ha continuato a scegliere ruoli sfaccettati, mantenendo una cifra interpretativa intensa e riconoscibile, lontana dagli stereotipi e sempre attenta alla profondità emotiva dei personaggi.

Le storie d’amore di Giulia Michelini

Sul piano sentimentale Giulia Michelini ha sempre mantenuto un profilo basso. Dopo la relazione con Cerasuolo, otto anni più grande, le sue relazioni sono state poche e poco esposte.

Tra queste, quella con il collega Giorgio Pasotti, nel 2008, durata appena un anno. Stando alle parole dell’attore, la rottura è avvenuta con grande serenità: “Diciamo che c’è stato un riavvicinamento con Nicoletta Romanoff, la mia precedente compagna – ha detto -. Con Giulia, ci siamo lasciati con molta serenità e siamo in ottimi rapporti. Tra noi non c’è nulla da chiarire”.

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Tra le liaison più lunghe di Giulia Michelini quella con l’attore Andrea Napoleoni, conosciuto sul set di Ricordati di me. Sono stati insieme per diverso tempo e l’attore ha avuto modo anche di conoscere il piccolo Giulio Cosimo. Tutti e tre sono stati spesso immortalati dai paparazzi in uscite pubbliche. Le cause dell’addio non sono mai state rese note.

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Per un lungo periodo, complice il successo di Squadra Antimafia, si è vociferato di un flirt tra Giulia Michelini e Marco Bocci ma i diretti interessati hanno sempre smentito. “Siamo solo amici e credo molto in un rapporto d’amicizia con un uomo. È indubbio che Marco Bocci sia un bellissimo ragazzo e abbia un sex appeal non indifferente. Appena l’ho conosciuto ho detto ‘Ammazza che fregno!’. Ma la cosa si è fermata lì”, ha assicurato lei.

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Negli ultimi anni l’attrice ha scelto di allontanarsi completamente dal racconto mediatico della propria vita privata. Nessuna esposizione sui social, nessuna conferma ufficiale su eventuali nuove relazioni. Una scelta che appare coerente con il suo percorso personale: privilegiare la stabilità e l’autenticità rispetto alla visibilità.

Oggi Giulia Michelini continua a essere una presenza forte nel panorama televisivo e cinematografico ma con una consapevolezza diversa. La sua vita privata resta “chiusa a chiave”, come spesso è stata definita, e proprio in questa distanza dal gossip si riconosce una delle sue cifre più distintive. Perché, in un’epoca di forte sovraesposizione, la riservatezza può diventare una vera e propria forma di libertà.