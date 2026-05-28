Fiorello, il futuro blindato de La Pennicanza: “Chi l’ha detto che non è stato confermato?”

IPA Fiorello

Quando di mezzo c’è Rosario Fiorello, distinguere la verità dalla battuta diventa un’impresa. Lo showman siciliano ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso per giorni, dopo aver lasciato intendere – con la sua tipica ironia – che il ritorno de La Pennicanza fosse a rischio. Sui social la battuta è stata presa più sul serio del previsto, con commenti preoccupati e richieste di chiarimenti da parte degli ascoltatori. A mettere la parola fine alle voci ci ha pensato proprio lui, smentendo tutto e confermando che il ritorno è cosa fatta. Una di quelle “boutade” che, a quanto pare, sono il suo sport preferito.

La Pennicanza torna: la conferma di Fiorello

La conferma è arrivata fuori dallo studio radiofonico, durante un appuntamento in Campidoglio, dove Fiorello ha risposto all’AGI liquidando le voci di chiusura come uno dei suoi soliti giochi provocatori: “Ma chi l’ha detto che non è stato confermato? Quelle sono le mie boutade, lo dico apposta per creare un po’ di scompiglio. Certo che torniamo”. Insomma, tutto rientrato, e con la classica strizzata d’occhio che da sempre caratterizza il suo modo di fare spettacolo.

Del resto, qualche giorno prima il diretto interessato aveva già provato a tranquillizzare il suo pubblico durante una puntata dello show: “Settimana scorsa abbiamo fatto una boutade… E ci sono cascati tutti! Ma la Rai avrebbe mai potuto non confermare un programma come il nostro? Aspetta che siamo noi a confermare, è tutto nelle nostre mani!”.

E poi, sempre giocando, aveva persino ipotizzato nuove possibili declinazioni del format: “Noi dobbiamo prendere decisioni su come farlo o come rifarlo: se fare la Pennicanza, la Mattinanza… o anche la Nottanza!”. A dare maggiore ufficialità alla riconferma è stato anche Giovanni Alibrandi, il direttore di Rai Radio 2, intervenuto in seguito, che ha messo nero su bianco la volontà della rete di puntare ancora sulla trasmissione: “Noi confermiamo La Pennicanza. Poi aspetto vostre e possiamo dare ampi stralci di palinsesto!”

Quando finisce La Pennicanza

Prima di pensare al ritorno, però, c’è ancora un pezzo di strada da fare con l’edizione attuale. Il programma si avvicina alla chiusura stagionale: gli ultimi appuntamenti accompagneranno il pubblico fino al 5 giugno: “Il 5 giugno finiamo”. Quindi, tra pochi giorni ci sarà l’ultimo collegamento.

Un percorso, quello de La Pennicanza, che si è rivelato un autentico caso di successo. Nata su Rai Radio 2, dove andava in onda nella fascia della pausa pranzo, la trasmissione di Fiorello e Fabrizio Biggio ha ottenuto un ottimo riscontro, tanto da trovare anche una declinazione televisiva mattutina, La Mattinanza, portata su Rai 2 nella fascia delle 7.

Una collocazione non certo nuova per Fiorello, considerando il vuoto lasciato da quel piccolo gioiellino di Viva Rai 2, un’avventura che si è conclusa dopo due stagioni da record. Insomma, l’ennesima dimostrazione di come la coppia Fiorello-Biggio sappia trasformare in oro tutto ciò che tocca. E adesso, con la riconferma in tasca, non resta che attendere di scoprire in quale veste tornerà il loro show. Sperando che, stavolta, le “boutade” restino solo nello studio.