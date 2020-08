Chi è Francesco Cozza, l’ex marito di Manila Nazzaro

editato in: da

Classe 1974, l’ex marito di Manila Nazzaro Francesco Cozza è cosentino ed è un ex calciatore che ha avuto un ruolo predominante in alcune delle squadre più importanti in Italia. Non a caso, è stato centrocampista del Milan, della Reggina, del Genoa e del Siena.

Attualmente, Cozza si occupa ancora di calcio, ma da dietro le quinte: infatti è il responsabile dell’area scouting della Reggina, ovvero colui che ingaggia nuove reclute per farli diventare dei futuri calciatori professionisti.

Dopo diverso tempo fuori dalle luci della ribalta, Cozza sta riacquistando fama grazie alla sua ex moglie Manila, che durante il reality Temptation Island, nel quale ha partecipato assieme al compagno Lorenzo Amoruso, ha raccontato delle sue delusioni d’amore del passato, tra cui quella avuta dall’ex marito Francesco.

Francesco e Manila si sono sposati nel 2005 e hanno avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio, ma la loro love story si è conclusa nel 2017. Poco dopo, l’ex calciatore si è rifatto una vita con un’altra donna, con la quale ha avuto un figlio di nome Leonardo.

A tal proposito, l’ex Miss Italia aveva anche rilasciato un’intervista a Diva e Donna, facendo una dichiarazione scioccante su Francesco:

Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli.

In seguito al passato riemerso dei due, Francesco si è sbilanciato proprio sul suo profilo Instagram: subito dopo la conclusione del reality, l’ex calciatore ha condiviso una foto con i suoi figli con la caption: “I miei giudici più severi”, con allegato l’hashtag: “Le bugie hanno le gambe corte”.

Sembrerebbe proprio che Francesco abbia lanciato una frecciatina all’ex moglie e al suo nuovo compagno Lorenzo Amoruso, come a sottolineare che quanto dichiarato da Manila sul suo conto nel corso del reality non corrispondesse a tutta la verità. Al contrario: solo i suoi figli possono giudicare le sue azioni da padre.

Al momento Manila non ha ancora risposto alla provocazione, ma staremo a vedere se commenterà a tono: in fondo, la showgirl si è già messa a nudo con Temptation e con le sue precedenti dichiarazioni sull’ex marito, per questo una sua replica potrebbe non essere lontana.