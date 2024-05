Fonte: IPA Manila Nazzaro e Stefano Oradei

La data ufficiale è quella del 13 maggio: il giorno in cui Manila Nazzaro e Stefano Oradei celebreranno il loro amore in grande, circondati dalla famiglia e dagli amici tutti. Ma, a sorpresa, il matrimonio si è svolto sabato 4 maggio: a dare la notizia, un romanticissimo post su Instagram.

Manila Nazzaro, nozze a sorpresa su Instagram

“Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola” così ha scritto su Instagram Manila Nazzaro. A seguire, la foto di due mani su cui brillano due fedi nuove di zecca. È dunque ufficiale, la conduttrice è diventata ufficialmente moglie del suo grande amore Stefano Oradei.

Le nozze, di cui è già stata svelata la location, si attendevano per il 13 maggio, ma a sorpresa è stato più di una settimana prima, il 4 maggio che la coppia di piccioncini ha messo la firma sulla propria unione. In questa giornata, così come spiegato dall’invitata d’onore Milena Miconi sulle storie del proprio profilo Instagram, si è celebrato il rito civile che anticipa la grande cerimonia.

Una celebrazione semplice, che si è conclusa con una tranquilla pizzata tra amici. Immancabile l’officiante Milena Miconi, cara amica dell’ex Miss Italia, e le altre care amiche Samantha De Grenet e Matilde Brandi, che il 13 maggio saranno damigelle d’onore. Assente perché impegnato con Amici il collega e caro amico dello sposo Raimondo Todaro, che di certo sarà presente nel grande giorno.

Un giorno semplice e tranquillo sì, ma il romanticismo, di certo, non è mancato. Grazie soprattutto allo sposo, che la notte prima del fatidico sì ha omaggiato la sua bella con un grande mazzo di rose. “Scriviamo la vita insieme, ti va? Ti amo” si legge sul dolce biglietto. E chissà quali altre sorprese riserverà il party ufficiale, che si terrà a Roma e che vedrà Manila accompagnata dai due figli Nicolas e Francesco Pio, nati dal primo matrimonio con il calciatore Francesco Cozza.

La storia d’amore tra Manila e Stefano

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono assieme dal dicembre 2022, quando si conobbero tramiti amici in comune. Un amore travolgente, che ha fatto sì che poco dopo il primo incontro Stefano si trasferisse a casa di Manila, dove ha subito stretto un profondo legame con i due figli di lei. “Loro lo amano molto e lo chiamano papà” ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Al contrario della compagna, Oradei non è mai stato sposato e non ha figli, ma il ballerino sogna una famiglia ancora più grande: “Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre”. E noi non possiamo che augur loro tutta la felicità che sognano.