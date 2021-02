Verissimo, Melissa Satta racconta la sua storia finita con Boateng

editato in: da

Sono passate diverse settimane da quando Melissa Satta aveva annunciato la rottura con il suo storico compagno di vita, Kevin Prince Boateng. Ora, ospite a Verissimo, è pronta a ripercorrere quei difficili momenti spiegando i motivi che hanno spinto lei e il calciatore a mettere la parola fine al loro rapporto.

Nel corso della nuova puntata di Verissimo, la splendida Satta si è raccontata a tutto tondo. Questa è per lei la prima occasione per affrontare in tv il delicato argomento: tutto è partito dal post che la modella aveva pubblicato lo scorso 21 dicembre, una bellissima foto di famiglia con la quale rivelava la difficile decisione di concludere la relazione con Boateng. “È stata la storia più importante della mia vita” – ha spiegato a Silvia Toffanin, con grande commozione – “La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme”.

Ripercorrendo la sua storia con il calciatore, Melissa ha ricordato: “È stato un rapporto d’amore stupendo, con difficoltà e cambiamenti”. In effetti, non è sempre stato tutto rose e fiori tra di loro. Innamoratisi nel lontano 2011, hanno vissuto per diversi anni una vera e propria favola d’amore, coronata nel 2014 dalla nascita del loro primo figlio Maddox. Due anni dopo la Satta e Boateng hanno deciso di convolare a nozze, ma all’inizio del 2019 si sono separati consensualmente. Ad alcuni mesi di distanza, hanno voluto riprovarci: tuttavia, lo scorso dicembre hanno definitivamente concluso la loro relazione.

Nonostante l’amore si sia spento, Melissa Satta ha rivelato di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex: “Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”. Il bimbo, che tra poco compirà 7 anni, sembra aver accettato serenamente l’enorme cambiamento: “Ne abbiamo parlato, lo abbiamo affrontato come un gioco” – ha ammesso la modella – “All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale“.

Ora, Melissa Satta è pronta a guardare sorridente al futuro: “Ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”. E ha già le idee ben chiare su ciò che si augura per sé (e per suo figlio): “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”.