Melissa Satta, allenamento e pancia piatta: il video sui social smentisce le voci di una gravidanza

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare molto di Melissa Satta: l’ex velina mora è infatti tornata al centro del gossip complice una serie di indiscrezioni che parlano di una sua presunta gravidanza. La showgirl, sempre molto seguita sui social, è stata osservata con attenzione dai fan dopo alcune foto che lasciavano intravedere un leggero arrotondamento della pancia. Tanto è bastato per far scattare i rumors, soprattutto perché la relazione con Carlo Beretta procede a gonfie vele e in molti li immaginano già immersi in un radioso futuro da genitori. La Satta però non ha mai confermato queste voci, mantenendo il massimo riserbo sulla sua vita privata, confermando ancora una volta la sua natura discreta e poco incline al gossip.

Melissa Satta, il video social mentre si allena fuga ogni dubbio sulla gravidanza

Lei è una delle storiche ex veline rimaste nel cuore dei fan di Striscia, un po’ come Elisabetta Canalis, sempre molto apprezzata e seguita: stiamo ovviamente parlando di Melissa Satta, volto amatissimo della tv italiana, oggi influencer affermata, modella e punto di riferimento nel mondo del fashion e del lifestyle. Divisa tra set fotografici, collaborazioni con brand e la sua grande passione per il fitness, Melissa continua a conquistare il pubblico con la eleganza e il suo carattere discreto. Già mamma di Maddox, avuto dall’ex marito Kevin-Prince Boateng, da tempo la Satta vive una storia d’amore con l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta.

Ed proprio la storia con Beretta, che procede a gonfie vele da qualche anno, avrebbe suscitato qualche rumors su una possibile dolce attesa della modella, complici alcuni scatti in cui i fan avrebbero intravisto un pancino più rotondo del solito.

Ma Melissa Satta, che non ha mai dichiarato di essere incinta, sembra aver voluto fugare ogni dubbio condividendo sulle storie di Instagram un video, girato dal suo personal trainer Giovanni Di Stefano, che ha subito spazzato via i pettegolezzi che da giorni circolano sul suo conto.

Nel video si vede l’ex velina mentre è impegnata in un intenso allenamento agli addominali: Melissa appare come sempre in perfetta forma e sfoggia un addome piatto e scolpito, senza alcuna traccia di pancino sospetto. Le immagini, diventate virali in poche ore, hanno dunque subito smontato le voci che parlavano di una possibile gravidanza, nate da qualche scatto in cui la sua silhouette sembrava leggermente arrotondata.

L’addome piatto e scolpito della Satta infatti sarebbe incompatibile con una presunta gravidanza, se non nelle sue primissime fasi quando non ancora visibile. Tuttavia il video è la prova che al momento il famoso pancino arrotondato sfoggiato dalla modella e intercettato dai fan non c’è.

Il video diffuso dal personal trainer dunque parla da solo, Melissa Satta è in splendida forma e sembra voler rispondere alle chiacchiere nel modo più diretto possibile: nessuna dichiarazione, nessun comunicato, solo un allenamento che diventa la migliore delle smentite.

Melissa Satta, l’amore per Maddox e la storia con Beretta

La storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta procede a gonfie vele: da quando la coppia ha ufficializzato la relazione è diventata protagonista di una favola romantica, tanto da ottenere anche l’approvazione della mamma di Carlo che ha parlato di Melissa come di una donna seria, equilibrata e perfetta per suo figlio.

Nonostante questo però, l’ex velina non ha mai confermato nulla riguardo a una maternità imminente: da quando è legata sentimentalmente a Beretta, ha sempre mantenuto grande discrezione sulla sua vita privata, limitandosi a commenti generici quando le è stato chiesto se pensasse di allargare la famiglia.

D’altronde la Satta è già mamma di Maddox, il figlio avuto dalla precedente relazione con Kevin-Prince Boateng: il bambino appare spesso sorridente accanto a lei e sembra aver trovato un buon equilibrio anche con l’attuale compagno.

Maddox infatti è un punto fermo nella vita di Melissa Satta e Carlo lo ha capito bene, tanto che ha saputo costruire con il bambino un legame sereno e spontaneo, fatto di momenti vissuti insieme con semplicità, proprio come padre e figlio.

Beretta non ha ancora figli e, secondo alcuni retroscena mai confermati, proprio la sua decisione di non volere un figlio subito sarebbe stata uno dei motivi della rottura con la sua ex Giulia De Lellis, oggi in procinto di avere il suo primo figlio dal compagno Tony Effe.