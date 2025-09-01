Melissa Satta incinta di Carlo Beretta, le voci di una gravidanza sempre più insistenti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Melissa Satta e Carlo Beretta

Si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile gravidanza di Melissa Satta: è da qualche tempo che si ipotizza che l’ex velina di Striscia la notizia sia in dolce attesa, e alcuni dei suoi recenti scatti pubblicati su Instagram non fanno altro che alimentare i pettegolezzi sull’arrivo di un bebè per lei e il compagno Carlo Gussalli Beretta.

Melissa Satta incinta di Carlo Beretta, le foto che scatenano il gossip

È da qualche settimana che si parla di una (presunta) dolce attesa di Melissa Satta: l’ex velina sarebbe incinta del compagno Carlo Gussalli Beretta, e voci sempre più insistenti parlano della gravidanza della coppia. L’indiscrezione era stata lanciata lo scorso giugno, quando durante una vacanza in Giappone la showgirl aveva fatto nascere tra i fan diversi sospetti indossando abiti larghi, che hanno fatto subito pensare a un pancino sospetto da nascondere.

Adesso alcune foto pubblicate dalla stessa Melissa sul suo profilo Instagram hanno riacceso i riflettori su di lei e su quel pancino sospetto che tanto sta facendo discutere. La modella e il compagno sono stati immortalati insieme, mentre la modella cerca di nascondere il ventre con le braccia.

Ma non solo: nel carosello Satta si è fotografata con indosso un minidress a fiori, nascondendo la pancia con lo stratagemma di mostrare ai follower una borsa. Gli scatti sono apparsi decisamente sospetti, anche perché vanno ad aggiungersi ad altri che già avevano scatenato il gossip.

Già qualche giorno fa l’ex velina aveva condiviso sui social una foto che la ritrae con un morbido vestito estivo mentre un’amica la abbraccia, tenendole una mano proprio sul ventre. L’immagine ha sollevato parecchi dubbi tra i fan, convinti che Melissa Satta sia in dolce attesa. Ad alimentare poi i pettegolezzi anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha diffuso tra le sue storie diverse indiscrezioni sulla gravidanza dell’ex velina, riportando addirittura che aspetterebbe un maschietto e che la famiglia Beretta sarebbe entusiasta della notizia.

La voglia di allargare la famiglia

Non è certo un mistero che Melissa Satta abbia sempre voluto allargare la famiglia. L’ex velina ha un figlio, Maddox, nato dal matrimonio naufragato con Kevin Prince Boateng. “Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto“, aveva ammesso qualche tempo fa. “Un altro bambino non è un desiderio soltanto mio ma di mio figlio Maddox, che mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: ‘Ma può arrivare una sorellina’. E lui: ‘Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…”.

La relazione con Carlo Beretta va avanti già da un anno e i due starebbero anche pensando alle nozze. Secondo il settimanale Diva e Donna potrebbero addirittura essere celebrate entro la fine dell’anno, con la benedizione della suocera, con la quale l’ex velina avrebbe un ottimo rapporto: “La mamma di Beretta ha detto sì”. Melissa infatti avrebbe già conquistato il cuore della donna, a differenza dell’ex di Carlo, Giulia De Lellis, che non aveva colpito nel segno.