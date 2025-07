Melissa Satta sposa Carlo Beretta: “La mamma di lui ha detto sì”

IPA Melissa Satta e Beretta

Melissa Satta e Carlo Beretta? Molto più che un’avventura. La storia d’amore partita in sordina, tra scetticismo e stupore, ha saputo convincere tutti con il tempo. La differenza d’età, lei più grande di undici anni, non ha impedito a questo rapporto di crescere e spiccare il volo. Tanto che ora la coppia sarebbe finalmente pronta al grande passo, con la benedizione della famiglia di lui che ha accolto a braccia aperte l’ex Velina di Striscia la notizia.

Matrimonio in vista per Melissa Satta e Beretta

Melissa Satta e Carlo Beretta si amano da oltre un anno e mezzo e sono affiatatissimi. Tanto che sarebbero pronti a convolare a nozze. Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna il matrimonio sarà celebrato con tutta probabilità entro la fine dell’anno. La soubrette sarda avrebbe dunque convinto l’intransigente suocera, Umberta Gnutti Beretta, da sempre molto attenta alle faccende di cuore dell’adorato figlio.

Pare che in passato non abbia gradito più di tanto la relazione tra Beretta e Giulia De Lellis e per questo i due si sarebbero detti addio dopo cinque anni di convivenza. Diversa, invece, la situazione con Melissa Satta, che Umberta ha avuto modo di conoscere prima dell’inizio della frequentazione tra la modella e Carlo.

La stessa Satta ha parlato della buffa situazione a Verissimo: “Io conoscevo già sua mamma perché è molto impegnata nel mondo della moda, ci siamo visti tante volte. E poi è successo che così ci siamo trovati entrambi single, ci siamo scambiati dei messaggini. All’inizio ero prevenuta, spaventata. Dicevo ‘ ma chi me lo fa fare?’ e invece poi è stato bravo a conquistarmi. E sono molto contenta che lo abbia fatto”.

Una simpatia che è poi diventata più forte dopo l’inizio della liaison tra Melissa e Carlo. E ora le nozze: “La mamma di Beretta ha detto sì, matrimonio entro la fine dell’anno”, ha rimarcato la rivista di cronaca rosa.

Per la Satta si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello naufragato con Kevin-Prince Boateng, dal quale undici anni fa ha avuto il figlio Maddox. Il bambino ha subito instaurato un legame speciale con Carlo Beretta.

Negli scorsi mesi si era vociferato anche di una gravidanza di Melissa Satta, poi smentita dal tempo: per ora nessun erede per la coppia ma chissà che non arrivi subito dopo i fiori d’arancio…

Chi è Carlo Beretta

Classe 1997, Carlo Beretta è l’erede della famiglia produttrice di armi, celebri in tutto il mondo. Suo padre è Pietro Gussalli Beretta e devono la loro fortuna all’opera di Bartolomeo Beretta, che nel 1526 fondò l’attuale società, partendo dalla sua abilità artigiana, che gli fece ottenere il soprannome di “mastro di canne”.

Carlo ha frequentato la British School of Milan, per poi conseguire un baccellierato in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey, laureandosi in Economia Aziendale e Management alla Bocconi. Terminati gli studi, è volato negli Stati Uniti, così da lavorare come stagista presso l’Accademia Militare di West Point. Si è poi spostato in Germania, a Berlino. Si occupa di risorse umane presso la Bombardier Transportation.

È diventato noto grazie al mondo del gossip: per qualche mese ha frequentato la modella brasiliana Dayane Mello, poi per un lungo periodo ha amato Giulia De Lellis.