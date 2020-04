Al Bano confessa: “Quattro anni in segreto con la Lecciso”. E su Romina cambia idea

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Al Bano sorprende ancora, svelando i retroscena del suo ritorno di fiamma con Loredana Lecciso e la verità sul legame con Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco e la showgirl pugliese sono tornati insieme dopo l’addio. L’annuncio è arrivato solo in questi giorni, ma sembra che la love story vada avanti ormai da quattro anni.

Una relazione di cui erano a conoscenza tutti, compresa Romina Power, che attualmente si trova a Cellino San Marco, in una casa a due passi dall’ex marito e dalla Lecciso, con cui i rapporti non sono mai stati buoni. Il ritorno di fiamma di Loredana e Al Bano ha scatenato i gossip, soprattutto perché durante l’avventura di Amici 2020 in tanti avevano ipotizzato un riavvicinamento fra Carrisi e la Power, cogliendo la grande intesa fra i due.

“Veramente sono quattro anni che abbiamo superato la crisi – ha chiarito Al Bano all’Adnkronos -. Abbiamo passato momenti tosti non lo nego, ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia”. L’artista pugliese ha confessato di aver tenuto segreta la love story per difendersi dai gossip. “Non ho mai amato raccontare della mia vita privata – ha spiegato –, mi piacerebbe parlare di musica e dell’uscita dei miei prossimi album”.

Al Bano ha poi chiarito di essere in ottimi rapporti, smentendo la frase secondo cui lui e la Lecciso manterrebbero le distanze dall’ex moglie e madre di quattro dei suoi sei figli. “Non ho mai detto che ‘manteniamo le distanze’ – ha spiegato -. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa. Qui c’è anche nostro figlio Yari – ha aggiunto -, mentre Cristèl sta a Zagabria con la sua famiglia ma la sentiamo tutti i giorni via Skype. Romina jr. Invece si trova bloccata ad Ibiza, sta bene e aspetta di rientrare in Italia”.

Nessun attrito dunque con Romina Power che, a quanto pare, sarebbe a conoscenza da tempo dell’amore fra Loredana e Al Bano. Una love story che invece era sfuggita all’occhio attento dei fan, concentrati più sullo scambio di battute e le frecciatine fra Carrisi e l’ex moglie ad Amici 2020.