Al Bano rivela: “Sono tornato con la Lecciso”. Romina è lontana

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati insieme. Ad annunciarlo è il cantante che in un’intervista ha raccontato anche del legame con Romina Power. Dopo i gossip delle ultime settimane, in cui si era tornati a parlare del triangolo amoroso fra l’ex moglie, la showgirl pugliese e l’artista, Al Bano ha deciso di mettere in chiaro le cose.

In un’intervista a DiPiù ha rivelato di essere tornato con la Lecciso, dopo un lungo periodo di pausa. “Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”, ha spiegato. La coppia vive a Cellino San Marco dove da qualche settimana è arrivata anche Romina Power. Il trasferimento dell’attrice, che su Instagram parlava di “tenuta di famiglia”, aveva scatenato i pettegolezzi.

Al Bano però ha spiegato che è intenzionato a mantenere le distanze con l’ex moglie e che la Power vive in una casa distante dalla sua. “Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco – ha chiarito -, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze”. Era il 1970 quando Carrisi sposò Romina Power dopo averla incontrata sul set di un film. Un amore da favola che gli ha regalato quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Poi la scomparsa di Ylenia nel 1994, il dolore e un allontanamento fra i coniugi che li portò a dirsi addio dopo 29 anni d’amore. L’incontro con la Lecciso risale all’inizio degli anni Duemila. Fu lei a regalare di nuovo il sorriso ad Al Bano e due figli: Jasmine e Bido. Nel 2004 la coppia diventa molto celebre e Loredana appare spesso in tv e sulle riviste di gossip. Una situazione che non piace a Carrisi e che esplode quando nel 2005, durante L’Isola dei Famosi, la compagna lo lascia in diretta tv.

L’artista torna in Italia e chiude la relazione, che però riprenderà nel 2017. Solo un anno dopo arriva di nuovo l’annuncio dell’addio, ma la Lecciso continua a fare parte della vita di Al Bano. Sino al nuovo annuncio che arriva dopo che su Instagram, Loredana ha postato alcune foto in cui sfoggia un anello di fidanzamento che fa sognare le nozze.