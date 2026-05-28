Al Bano, compleanno a Lourdes con Loredana Lecciso. Presenti solo due figli

Al Bano compie 83 anni a Lourdes con una parte della sua famiglia e pubblica 'Madre', canzone nata tra fede, dolore e bisogno di pace

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Ufficio Stampa Al Bano Al Bano

Nessuna grande festa in masseria, nessun brindisi con amici e parenti. Per i suoi 83 anni Al Bano Carrisi ha scelto la spiritualità e un pellegrinaggio a Lourdes insieme a Loredana Lecciso e ai figli Jasmine e Albano Junior, detto Bido. Una scelta che rispecchia il periodo privato che sta vivendo. Un periodo complesso, che sta turbando parecchio il Leone di Cellino San Marco.

Al Bano a Lourdes nel giorno del compleanno: “Ho chiesto una grazia”

Compleanno a Lourdes per Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese ha trascorso il 20 maggio in uno dei luoghi simbolo della fede cattolica: con lui c’erano la compagna Loredana Lecciso e i figli più piccoli Jasmine Carrisi e Albano Jr.

Davanti alla grotta delle apparizioni ha acceso una candela al posto delle tradizionali candeline e ha affidato alla preghiera un momento particolarmente delicato della sua vita personale.

“Per la prima volta sono andato a Lourdes per chiedere una grazia”, ha raccontato al settimanale Oggi. “Quando certi nodi sembrano impossibili da sciogliere, bisogna guardare in alto e chiedere aiuto”.

Parole che arrivano dopo settimane emotivamente difficili per la famiglia Carrisi, tornata al centro dell’attenzione mediatica in seguito alle recenti dichiarazioni di Romina Power sulla scomparsa della figlia Ylenia. Un dolore mai davvero superato e che continua a segnare profondamente Al Bano.

Il viaggio in Francia ha così assunto il significato di una pausa dal clamore pubblico, ma anche di una ricerca personale di serenità e pace interiore. “Sono andato davanti a Maria e le ho chiesto pace per me e per tutti”, ha spiegato Carrisi.

Significativo il fatto che con lui ci fossero solo due dei suoi figli: nelle ultime settimane, infatti, sono sorte nuove tensioni con i ragazzi più grandi. Yari, Cristel e Romina Junior, con quest’ultima che ha anche pubblicamente attaccato il padre a Verissimo.

La vicenda legata a Ylenia Carrisi continua infatti a rappresentare una ferita aperta nella storia della famiglia. Le parole di Romina Power a Belve hanno inevitabilmente riacceso ricordi dolorosi e incomprensioni mai del tutto risolte.

In questo contesto, il pellegrinaggio è diventato per Al Bano un momento di raccoglimento e affidamento spirituale. “Quando i nodi non si riescono a sciogliere bisogna chiedere aiuto”, ha ripetuto il cantante, sintetizzando il senso più profondo del suo viaggio.

La nuova canzone di Al Bano: Madre

Il pellegrinaggio a Lourdes coincide anche con l’uscita di Madre, il nuovo singolo pubblicato da Al Bano proprio nei giorni del suo compleanno e durante il mese dedicato alla Madonna. Una scelta che il diretto interessato vive come profondamente simbolica.

La canzone nasce come un omaggio alla Madre Celeste, ma si allarga rapidamente a una dimensione più universale e personale. Dentro quella parola – Madre – convivono infatti molti riferimenti della vita dell’artista: la madre Jolanda, la terra di Cellino San Marco, la famiglia e tutte le figure femminili che hanno segnato il suo percorso umano.

Al Bano ha definito la canzone un progetto inseguito a lungo, quasi una confessione affidata alla musica. Il tono del brano appare più intimo rispetto alle sue interpretazioni più tradizionali: la voce resta potente e riconoscibile, ma si fa più raccolta e riflessiva.

Madre prova così a superare la sola dimensione religiosa per parlare a un pubblico più ampio. Il tema centrale diventa infatti il bisogno universale di protezione, amore e radici: tutti valori che l’interprete sente oggi più forti che mai.