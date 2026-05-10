Al Bano, la figlia Romina Carrisi a Verissimo lo attacca duramente: “Mi ha deluso”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

La tensione tra Al Bano e Romina Power continua a occupare il centro della scena televisiva italiana. A una settimana dall’intervista del cantante a Domenica In, in cui ha criticato aspramente l’ex moglie, arriva la replica della figlia Romina Carrisi, ospite di Verissimo. Un intervento intenso, segnato da momenti di forte emotività, in cui l’attrice e pittrice ha scelto di esporsi senza reticenze, prendendo posizione pubblicamente anche nei confronti del padre, che non ha esitato ad attaccare duramente.

Romina Carrisi a Verissimo contro il padre Al Bano

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Romina Carrisi ha scelto di partire da sé, rivendicando un momento personale positivo: “Sto bene, sto crescendo mio figlio Axel Lupo nel migliore dei modi”, ha spiegato, sottolineando anche il buon rapporto con il padre del bambino, con cui ha trovato “una sintonia” fondata sulla condivisione della genitorialità. Lei e il regista tv Stefano Restelli si sono lasciati poco tempo dopo la nascita del loro bambino.

Poi, il passaggio più delicato: il conflitto mediatico tra i genitori. “Questa guerra non è iniziata da loro due”, ha chiarito Romina, attribuendo l’escalation a una reazione “molto sproporzionata” del padre rispetto alle parole pronunciate dalla madre. Una dinamica che, secondo la Carrisi, ha finito per amplificare tensioni già esistenti, esponendole però a un pubblico vastissimo.

“Mio padre ha estrapolato un minuto di quello che ha detto mia madre a Belve e purtroppo ha reagito in maniera molto sproporzionata in base a quello che ha detto. Non ho parlato con lui per 24 ore dopo quell’intervista. Nelle parole di mamma non c’era malizia, non c’era rancore, lei ha detto che aveva bisogno di sostegno, ma forse quello di papà non era abbastanza. Ma ciò non vuol dire che era assente. Credo che papà abbia ancora una ferita enorme per la scomparsa di mia sorella e per l’epilogo della storia con mamma”

Romina Carrisi non ha di certo negato il dolore vissuto da entrambi, legato soprattutto alla vicenda della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994. “Hanno vissuto un’esperienza orrenda che nessuno si merita”, ha osservato. Ma ha voluto aggiungere anche un punto fermo: “Questo non dà il diritto di attaccare mia madre pubblicamente”.

“Hanno vissuto un’esperienza orrenda che nessuno si merita ma questo non gli dà il diritto di attaccare mia madre e vomitare in maniera pubblica tutto quello che ha vomitato. Sono delusa che non abbia pensato a noi, è vero che hanno vissuto il loro amore davanti a milioni di persone ma ci siamo anche noi, spettatori passivi dentro questo teatro”

Romina Carrisi si è così scagliata contro il padre, con il quale già in passato ha vissuto più di qualche incomprensione:

“Non c’è bisogno di attaccare la madre dei tuoi figli, si siamo grandi ma abbiamo una sensibilità. se un uomo è sereno non va a cercare le cose del passato. Vorrei che si godesse questi anni con serenità dopo aver lavorato così tanto. Lui dice che mia madre l’ha provocato ma mia madre ha rilasciato quell’intervista con serenità”

E in merito alla memoria di Ylenia, Romina ha invitato al rispetto reciproco: “Hanno due visioni diverse e bisognerebbe esserci rispetto”. Un appello che suona come una richiesta di tregua, tanto che ha poi rivelato: “I miei genitori non si parlano più. Ho detto loro di chiamarsi ma non l’hanno ancora fatto”.

Romina Carrisi e il rapporto con l’altra famiglia di Al Bano

Durante l’intervista a Verissimo non è mancato un passaggio sui presunti attacchi di ira di Al Bano ai danni di Romina Power. Un aneddoto di cui l’americana aveva parlato anni fa alla tv spagnola e ora rispolverato dall’ex marito a Domenica In. A riguardo la loro quartogenita ha chiarito: “Mai visti questi episodi, mai visti litigare. Mia madre dice che è successo, mio padre no. Mia sorella ricorda momenti più tragici, io ricordo solo le cose belle. Forse avrò fatto una selezione mentale”.

Infine una menzione all’altra famiglia di Al Bano, quella formata con la compagna Loredana Lecciso e di cui fanno parte i giovani Jasmine e Albano Junior, detto Bido. Romina ha ammesso di non avere alcun rapporto con loro anche se in passato non sono mancate le ospitate televisive con la sorella minore:

“Ci ho provato tante volte ad avere un ottimo rapporto con loro ma non ci sono i presupposti. L’unica cosa che abbiamo in comune è il padre. A Jasmine voglio un gran bene ma c’è una differenza d’età grandissima. Nonostante questo, loro lo sanno che ci sono, se c’è un problema io corro”