Romina Carrisi a Verissimo: “Con il padre di Axel è finita”. Toffanin commossa

Da sempre il salotto di Verissimo è il luogo ideale per i protagonisti del mondo dello spettacolo per raccontare grandi gioie, ma anche grandi dolori. Entrando nel mondo di Silvia Toffanin sembra di entrare nella cucina di una cara amica, che, da professionista delle interviste che toccano l’intimità e l’anima dei suoi ospiti, in grado di far sentire tutti e tutte a proprio agio, all’apparenza senza sforzo. Annunci di matrimoni, gravidanze a lungo attese, ma anche lutti, momenti difficili e, come nel caso di Romina Carrisi nella puntata di domenica 1 marzo, dolorose separazioni.

Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: la separazione dolorosa

La figlia di Al Bano e Romina Power è apparsa visibilmente dimagrita nel salotto di Verissimo domenica 1 marzo. Un aspetto fisico subito evidenziato dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, che ha ricordato come nel loro precedente incontro sia stata la stessa Romina Carrisi a confessare un bisogno di tornare a un benessere fisico che sentiva perduto.

“Sono tornata al mio peso pre-gravidanza. Ho smesso di mangiare le pappe avanzate di Axel. Mi sento meglio”. Il figlio, nato a gennaio del 2024, ora ha due anni e, come racconta la stessa mamma, con lo sguardo orgoglioso di chi vive i progressi del proprio bambino giorno dopo giorno, “è diventato molto più verbale. Adesso inizia a parlare, devo stare molto attenta perché ripete qualsiasi cosa“. Un percorso di scoperta e di continuo stupore, testimoniato dall’ampio sorriso sul volto della donna. “Mi emoziona l’impegno quotidiano che ci metto nel crescere Axel, io ce la metto tutto e spero di essere un’ottima madre“.

Ma dopo la gioia è arrivato il momento più dure dell’intervista. Silvia Toffanin, facendo riferimento alla nascita del figlio, rassicura la donna: “Non sarai mai più sola”. Romina Carrisi si commuove e scoppia in lacrime. Una frase non casuale, quella della conduttrice, perché sa già che Romina ha una confessione da fare. “Con il padre di Axel purtroppo non siamo riusciti a trovare un punto di inconto che ci permettesse di andare avanti come coppia”, ha confessato dolorosamente. Non una decisione presa all’improvviso, ma ponderata, anche pensando al figlio in comune: “Per un anno ci abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio, ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poterci promettere amore eterno”.

La fine dell’amore con Stefano Rastelli

“È un anno che non provo quello che provavo prima per lui. C’è stato il tempo per ritrovare una nostra armonia, quindi per me è stato un fallimento, ma io devo andare avanti devo essere forte per Axel e secondo me è tossico e sbagliato rimanere in un rapporto in cui non c’è amore”. Una fine dolorosa, ma, sembra, senza altre motivazioni se non quelle dichiarate dalla donna: “Era finito l’amore”.

Romina Carrisi si è accorta nel tempo di volere qualcosa, dalle dinamiche con il compagno, che non riusciva ad avere: “Vedo il rapporto che mia sorella con suo marito. Lo so che non si dovrebbe comparare, ma notavo che nel nostro c’erano fattori molto importanti, propri della relazione, che erano molto diversi dalle dinamiche mie e del mio ex compagno da quelle di mia sorella e di suo marito e le volevo anche io”.

A una richiesta di chiarimento Romina si è aperta, non senza difficoltà: “Forse una base di rispetto”. “Questo è grave”, ha esclamato sorpresa la conduttrice. “Poi magari per ogni persona il rispetto viene espresso in modo diverso, ma per me mancava. Abbiamo un modo di comunicare molto diverso, io preferisco una comunicazione più pacifica e assertiva, e voglio vivere in pace perché conosco la guerra e vorrei che questo lui lo capisse”.

