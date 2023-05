Chi è Carolina Cerza, la cognata di Aurora Ramazzotti

Da quando è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, Aurora Ramazzotti ama circondarsi della famiglia. Anche di quella del fidanzato Goffredo Cerza, che l’ha accolta con grande gioia e con la quale è solita passare molto tempo. Tra loro c’è anche Carolina, la sorella del suo compagno, che non perde occasione per andare a trovare il suo nipotino nonostante vivano a molti chilometri di distanza. Conosciamola meglio.

Chi è Carolina, la sorella di Goffredo Cerza

La sorella maggiore di Goffredo Cerza è originaria di Roma ed è una biologa molecolare con Master in Medicina della Riproduzione Assistita e un Master in Nutrizione. Lavora come manager presso il Poliambulatorio Specialistico di Roma Lab Aurelia SRL come sua madre Francesca Romana Malato, nonna del piccolo Cesare e suocera di Aurora Ramazzotti.

Della sua vita privata si sa pochissimo, se non che è la sorella di Goffredo Cerza e figlia di Francesca Romana Malato e di Fabio Cerza, di professione medico. La vediamo però spesso nelle foto di famiglia e, in particolare, quando raggiunge suo fratello e sua cognata per trascorrere un po’ di tempo in compagnia del piccolo Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023 in Svizzera.

Chi è il marito di Carolina Cerza

Il marito di Carolina Cerza si chiama Rosario Cacciapuoti e di lui non si sa niente. Sono infatti soliti trascorrere la loro vita nel più stretto riserbo, ma dalle immagini che compaiono su Instagram possiamo risalire alla grande passione di entrambi per le giornate all’aria aperta e per lo sport. Sono genitori di una bambina che hanno avuto nel 2019 e, insieme, formano una coppia molto affiatata.

La famiglia Cerza è molto unita e Carolina ha un rapporto bellissimo con suo fratello Goffredo, che raggiunge a Milano per stare insieme ad Aurora e al nipotino Cesare Augusto. Sua madre Francesca Romana, col tempo, ha stretto un legame fortissimo con Michelle Hunziker, sua consuocera, e da quando hanno scoperto di essere sul punto di diventare nonne sono diventate praticamente inseparabili.

Le nozze tra Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Il matrimonio tra Goffredo e Aurora sembra ancora lontano. I due non hanno escluso la possibilità di diventare marito e moglie, ma sembrano decisi a godersi il momento come neo-genitori, rimandando il tutto a un secondo momento. L’anello di diamanti comparso al dito della conduttrice aveva fatto comunque ben sperare, ma a mettere un freno agli entusiasmi ci aveva pensato proprio lei, classificandolo come una promessa e un ricordo di famiglia che il suo compagno aveva voluto donarle.

A suggellare questo legame ci ha pensato anche Francesca Romana che, dopo la nascita di Cesare, aveva deciso di far costruire un anello solo per lei, con la speranza che lo indossi per tutta la vita. L’esistenza dei due ragazzi è stata di certo stravolta ma, con la vicinanza della famiglia, stanno vivendo un momento felicissimo fatto di tante novità. A circondare d’amore il piccolo ci pensano proprio tutti, anche “zia Caro” che, appena può, corre da lui per abbracciarlo e passare del tempo in sua compagnia.