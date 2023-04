Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, l’anello “per tutta la vita” che non c’entra col matrimonio

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza formano una coppia bellissima. Sono affiatati, complici e dal 30 marzo 2023 sono genitori del piccolo Cesare Augusto, che hanno fortemente desiderato. Di matrimonio si è parlato, certo, ma le nozze sembrano essere ancora molto lontane. I due hanno infatti tutta l’intenzione di godersi il bambino, che li ha completamente assorbiti e ha cambiato loro la vita, anche se è già intervenuto un elemento di separazione che in qualche modo “divide” la coppia, divenuta ormai inseparabile.

Aurora Ramazzotti, il significato del nuovo anello

La grande pietra di famiglia che Aurora Ramazzotti sfoggia all’anulare non preannuncia il matrimonio. È stata proprio lei a spiegarlo, subito dopo le feste natalizie, le prime in cui la conduttrice aveva mostrato il gioiello che faceva sperare nelle nozze imminenti: “È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra – aveva spiegato – oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme”.

A questo regalo prezioso se ne è però aggiunto un altro, che niente ha a che vedere con la coppia. Il prezioso arriva comunque dalla famiglia Cerza e, in particolare, dalla suocera. Francesca Romana Malato ha infatti deciso di donarle un altro anello, costruito apposta per lei e che spera che indossi per tutta la vita. Ad annunciarlo è stata proprio lei, sul suo profilo Instagram: “Grazie ad un amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale… Spero lo indossi per tutta la vita. Grazie soprattutto a Massimone”.

Aurora, che ha apprezzato moltissimo questo regalo, indossa il gioiello proprio sopra quello che le ha regalato Goffredo. Una nuova promessa di eternità o, almeno, l’impegno di trascorrere ogni giorno insieme. E con il suo compagno ci sta provando davvero: i due sono sempre più inseparabili e la nascita di Cesare non ha fatto che rinsaldare questo rapporto speciale che dura ormai da anni.

Aurora Ramazzotti mamma, la nuova vita con Cesare

I ritmi sono di certo cambiati. Alla vita frenetica da influencer, conduttrice e comunicatrice, ha sostituito quella di mamma. E non ha paura di mostrarsi per quella che è, proprio come aveva promesso nei tanti mesi della gravidanza che ha condiviso con i suoi tantissimi follower. Non sono infatti rare le foto in cui si mostra stanca ma felice, con un corpo completamente diverso dal suo ma che ha imparato ad accettare e amare profondamente.

In questo suo lungo percorso, che è appena iniziato, Goffredo Cerza è sempre al suo fianco. E, nel giorno della nascita del piccolo, anche lui ha indossato il prezioso braccialetto con la scritta “Papà di Cesare”. Insieme hanno fatto la prima passeggiata per le vie di Milano e sono “nati”, proprio come ha specificato lei in occasione delle prime due settimane di vita di suo figlio: “Due settimane fa, sono nati anche mamma e papà”.