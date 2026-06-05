Natalia Paragoni, la diagnosi di linfoma di Hodgkin: “Ho paura, ma non sono mai stata sola”

IPA Natalia Paragoni, la diagnosi di linfoma di Hodgkin

Natalia Paragoni ha deciso di condividere un capitolo molto doloroso, rivelando di aver scoperto di essere affetta da un linfoma di Hodgkin mentre era all’ottavo mese di gravidanza, incinta della sua seconda figlia Beatrice. Una verità taciuta per settimane dietro un silenzio social che oggi trova finalmente una spiegazione.

Il messaggio su Instagram

L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha spiegato per la prima volta, con grande sincerità, il motivo del suo inusuale silenzio sui social. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita – racconta Natalia Paragoni su Instagram -. Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza”.

“Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili. Per fortuna, però, non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa”.

Il percorso di cure e la nascita di Beatrice

Il percorso dell’influencer è iniziato a metà aprile 2026, quando ha notato un rigonfiamento anomalo sul collo di circa quattro centimetri. Preoccupata per lo stato di gravidanza avanzato, Natalia Paragoni il 16 aprile si è sottoposta a una biopsia linfonodale in anestesia locale, affrontando momenti di forte ansia per la salute della bambina che portava in grembo.

La conferma della diagnosi è arrivata telefonicamente il 27 aprile, come lei stessa ha spiegato, spingendo l’équipe medica a programmare con cura il parto prima di poter avviare le terapie oncologiche sistemiche. Il 5 maggio è nata la piccola Beatrice tramite taglio cesareo e, subito dopo, l’influencer ha iniziato i cicli di chemioterapia. Nonostante la durezza delle cure, la prognosi del linfoma di Hodgkin è generalmente favorevole grazie all’efficacia dei moderni protocolli terapeutici, anche se l’impatto fisico e psicologico resta una sfida enorme per una neo-mamma.

La dedica del compagno Andrea Zelletta

Ad affrontare questa battaglia insieme a lei c’è l’intera famiglia e, in prima linea, il compagno Andrea Zelletta, che ha conosciuto proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi e le ha dedicato un messaggio colmo d’amore: “Ci sono momenti in cui la vita cambia all’improvviso. E tu puoi solo fermarti, respirare e trovare la forza di restare in piedi anche quando dentro ti senti crollare. In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile… ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca”.

“Ogni giorno mi insegna cosa significa davvero avere coraggio – aggiunge -. Anche nei momenti più duri. Anche quando tutto sembra più grande di noi. E se c’è una cosa che voglio dirti oggi è questa: non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. Passo dopo passo. E torneranno giorni leggeri. Ne sono sicuro”