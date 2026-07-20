“La terapia sta funzionando ma non è finita”: Natalia Paragoni e le cure contro il tumore

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Natalia Paragoni, le tappe della sua battaglia contro il tumore

Doppi festeggiamenti per Natalia Paragoni: mentre la sua primogenita Ginevra ha compiuto 3 anni, l’influencer ha raccontato su TikTok come procedono le cure contro il tumore, un linfoma di Hodgkin che ha scoperto mentre era in dolce attesa della sua seconda bambina, Beatrice.

Le terapie stanno funzionando, ma le cure non sono ancora finite: il percorso di guarigione è ancora lungo per Natalia, che però ha deciso di godersi una giornata in famiglia per festeggiare la sua bambina insieme al compagno Andrea Zelletta e agli affetti più cari, che in tutto questo periodo non l’hanno mai lasciata sola.

Natalia Paragoni, come sta: il risultato positivo delle prime terapie

È stata una domenica di festa per Natalia Paragoni: l’influencer ha infatti voluto festeggiare i 3 anni di Ginevra, la sua primogenita, nata dall’amore con il compagno Andrea Zelletta, insieme ai parenti e agli amici più stretti. Un momento di leggerezza dopo i mesi difficili trascorsi: all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, scoperto proprio mentre era in dolce attesa della sua seconda bambina, Beatrice.

In un video su TikTok l’influencer ha raccontato dei preparativi del piccolo party in famiglia, ma ha colto l’occasione anche per condividere un altro bel traguardo: i risultati degli ultimi controlli e i progressi ottenuti grazie alle cure. “Bisogna festeggiare questa cosa, ma non è finita. La terapia sta andando molto bene, ci sono dei grandi progressi. La PET ha captato che c’è poca massa. Tutto si è sgonfiato”, ha raccontato visibilmente emozionata.

Una bellissima novità che arriva dopo settimane complicate, fatte di cure pesanti, perdita dei capelli, ma mai del sorriso, l’accessorio più bello che Natalia non ha mai abbandonato in questo suo percorso. “Sono molto felice! La terapia sta funzionando”, ha detto.

Ovviamente il percorso di guarigione non è ancora terminato, ma di certo l’andamento delle prime cure sta rappresentando un faro di speranza per lei e per la sua famiglia. “Adesso farò altre tre chemio, poi aspetterò settembre, farò un’altra PET e capiremo il da farsi”.

La scoperta del tumore

Non sono stati mesi facili per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha scoperto del suo tumore in uno dei momenti più felici della sua vita, quando stava per dare alla luce la sua seconda bambina, Beatrice. “Una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza”, aveva scritto su Instagram.

Natalia Paragoni ha deciso di affrontare la diagnosi e le prime cure nel riserbo più totale, per metabolizzare l’uragano che stava travolgendo la sua vita. Poi ha scelto di condividere con i suoi follower la sfida che stava per combattere, raccontando il percorso che aveva appena iniziato.

I primi trattamenti non sono stati facili da affrontare, ma grazie ai suoi affetti tutto è stato più leggero: “Per fortuna non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa”.