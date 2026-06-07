Natalia Paragoni, il taglio di capelli dopo l’inizio della chemio: “Primo step fatto”

L'influencer, dopo aver cominciato a perdere i capelli per i trattamenti, ha deciso di tagliarli e mostrare il suo nuovo taglio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Natalia Paragoni

Affrontare la malattia col sorriso: è questo che sta provando a fare Natalia Paragoni. L’influencer, dopo aver cominciato la chemioterapia per il linfoma di Hodgkin, ha deciso di dare un taglio netto alla sua lunga chioma. I trattamenti infatti hanno cominciato a farle perdere i capelli e così si è mostrata su Instagram mentre li lasciava andare, sempre col sostegno del compagno Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni taglia i capelli dopo l’inizio della chemio

Non è certamente un momento facile per Natalia Paragoni, che qualche giorno fa ha deciso di condividere con i suoi follower la scoperta della malattia. L’influencer infatti ha svelato di aver ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, scoperto proprio mentre era in dolce attesa della sua seconda bambina, Beatrice.

Una notizia che l’ha investita come un uragano, in uno dei momenti che dovevano essere più felici per lei e il compagno Andrea Zelletta. La battaglia contro il cancro è iniziata in silenzio, nel riserbo più totale, per metabolizzare al meglio la sfida che la vita le stava mettendo davanti. Ma oggi Natalia è pronta a condividere questo momento così delicato, per farsi forza e per dare anche un moto di speranza a chi la segue.

L’influencer, che nei giorni scorsi ha spiegato di aver iniziato la chemioterapia dopo la nascita della sua secondogenita, ha deciso di mostrare uno dei momenti più significativi del suo percorso verso la guarigione. Tra le storie di Instagram, nonostante il momento complesso da affrontare, ha mostrato il suo cambio look. I trattamenti di chemioterapia le stanno facendo perdere i capelli, quindi ha deciso di accorciarli: ha diviso la sua lunga chioma in due sezioni facendo due code, poi con la macchinetta le ha tagliate mostrando il risultato finale. “Primo step fatto!”, ha scritto a corredo del video.

Un caschetto sbarazzino che simboleggia l’inizio di un nuovo capitolo, sfoggiando sempre un bellissimo sorriso, nonostante tutto. E prendendo in braccio la primogenita Ginevra le ha detto con tenerezza: “Adesso siamo uguali!”.

La scoperta del tumore

A diffondere la notizia della malattia è stata proprio l’ex volto di Uomini e Donne, spiegando perché negli ultimi mesi fosse stata assente sui social. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita“, ha spiegato senza troppi giri di parole l’influencer. “Una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza”.

Natalia ha raccontato con grande onestà delle sue paure e delle sue sofferenze, ma consapevole di avere una grande squadra a sostenerla: “Per fortuna non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa”.

Anche Andrea Zelletta, il suo compagno, ha deciso di affidare ai social le sue riflessioni: “In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile… Ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca”.

“Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. Passo dopo passo. E torneranno giorni leggeri. Ne sono sicuro”, ha scritto.