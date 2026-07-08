Urbano Cairo conferma il palinsesto di La7 per il 2026-2027: tutte le trasmissioni e chi ci lavora sono confermati. Ma resta l'incognita Enrico Mentana

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Lilli Gruber ed Enrico Mentana

A La7 per la stagione televisiva 2026-2027 tutti confermati. Alla presentazione dei nuovi palinsesti Urbano Cairo è stato chiaro: “Squadra che vince non si cambia”. Tranne forse uno, Enrico Mentana che ha il contratto in scadenza a dicembre e ancora non è chiaro cosa farà.

Ma anche se le trasmissioni e i conduttori e giornalisti di La7 non si cambiano, qualche novità per vivacizzare l’offerta c’è. Il concetto fondamentale però è se le cose vanno bene, è inutile cambiare e niente va sacrificato.

Così, Urbano Cairo sciorina i risultati più che positivi ottenuti da La7 e da La7 Cinema, lanciato lo scorso autunno.

La7, un anno di conquiste: i risultati della scorsa stagione

Per quanto riguarda La7, gli ascolti confermano i migliori risultati di sempre, con performance solide in tutte le principali fasce orarie. Nel prime time (20:30–22:30) la Rete raggiunge infatti il 6,1% con circa 1,2 milioni di spettatori, restando stabilmente sul podio quale terza più vista in assoluto, alle spalle solo di Rai 1 e Canale 5. Posizione che si conferma anche nelle altre fasce di prima serata tra le 20:00 e le 23:30.

Nel totale giorno (07.00/02.00) La7 raggiunge il 4,4%. Rilevanti le performance sul pubblico più qualificato: tra i laureati è la seconda rete più vista con il 10,6% nel totale giorno e con il 14,3% in prime time (+2%) posizione che si conferma anche nelle altre fasce di prime time. Anche sulla CSE più alta, si conferma seconda rete nel prime time col 12,9%, (+4%).

La7 Cinema, partita il 1° ottobre 2025, ha in pochi mesi registrato risultati eccellenti, segnando i migliori ascolti di sempre del canale 29 del digitale terrestre. Nel totale giorno (7:00–2:00) raggiunge lo 0,6%, (+ 42%) mentre nella fascia serale (21:30–23:30) si attesta allo 0,8% (+27%). Cresce anche la notorietà del canale, con 2,6 milioni di contatti giornalieri (+45%) e 34,7 milioni di contatti complessivi dal lancio (circa un milione in più rispetto alla stagione precedente). Nel solo mese di giugno 2026 il Canale arriva allo 0,7% nel totale giorno, 2,8 milioni di contatti e l’1,1% nella fascia serale.

Palinsesti 2026-2027: chi è confermato su La7

. In access prime time si conferma Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo, spazio di analisi e confronto tra i più seguiti della televisione italiana. La settimana dei prime time si articola su una linea più che mai solida: il lunedì con Corrado Augias e La Torre di Babele, il martedì con Giovanni Floris e il suo diMartedì, il mercoledì con Aldo Cazzullo e Una Giornata Particolare, il giovedì con Corrado Formigli e Piazzapulita, il venerdì con Diego Bianchi e tutta la banda di Propaganda Live, fino al sabato con Massimo Gramellini e In altre Parole. Nell’access della domenica torna poi l’appuntamento con In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

Il daytime mantiene i propri appuntamenti di riferimento: Omnibus con Gaia Tortora, Alessandra Sardoni, Andrea Pennacchioli, Gerardo Greco e Frediano Finucci, Coffee Break con Andrea Pancani, L’Aria che Tira con David Parenzo e Tagadà con Tiziana Panella. Al pomeriggio continua, inoltre, l’approfondimento culturale con La Torre di Babele Doc condotta da Corrado Augias e nel preserale è confermato IgnotoX, condotto da Pino Rinaldi, dedicato alla cronaca, a cura della testata giornalistica.

Incognita Enrico Mentana e l’ipotesi Federica Sciarelli

Ovviamente continua a fare parte della squadra anche Enrico Mentana che guida il TgLa7 e conduce dal lunedì al venerdì l’edizione delle 20.00. Tornano inoltre gli speciali e le #maratonementana, ormai diventate un vero cult, punto di riferimento nei momenti cruciali per la politica italiana e internazionale.

Ma sul suo destino qualche dubbio c’è. Infatti, il contratto è in scadenza il prossimo dicembre. Urbano Cairo rassicura che da parte sua c’è la volontà di proseguire la collaborazione. “Sono felice di averlo con noi, ho grande stima. Bisogna capire però se lui ha interesse a fare altro”.

Alla presentazione dei palinsesti di La7 spunta anche il nome di Federica Sciarelli che dopo oltre 20 anni ha lasciato la conduzione di Chi l’ha visto?. Cario ammette di non averla contattata, “è troppo legata alla Rai”. Anche se resta possibilista: “Da noi le porte sono sempre aperte“.

Palinsesti 2026-2027, le novità

Tra le novità: per la prima volta sulla tv generalista arriva la serie “M – Il Figlio del Secolo” tratta dal romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega adattato da Stefano Bises con Davide Serino, interpretata da Luca Marinelli e prodotta da Sky Studios e The Apartment del gruppo Fremantle per la regia di Joe Wright, frutto di un nuovo accordo con Sky.

Nuovi speciali tra cui tre puntate di: “P2 – l’ombra sulle stragi”, con Fabrizio Gifuni che ripercorre la vicenda della Loggia e il ruolo del suo fondatore Licio Gelli nella storia italiana. Ezio Mauro con due speciali dedicati a Capitol Hill e alla presidenza Trump incentrati sull’assalto al Congresso degli Stati Uniti e sulle sue conseguenze politiche. Piazzapulita 100, con serate dedicate a grandi inchieste.

Chiudono l’offerta gli speciali “La7 Originals” realizzati dalla struttura multimedia della Rete (tra cui la serie House of Trump, gli Epstein files ed altri). Inoltre arrivano The Apprentice – Alle origini di Trump in prima visione tv. Il film racconta le origini dell’ascesa imprenditoriale di Donald Trump, seguendo il suo percorso nel mondo degli affari a New York e “Mr nobody against Putin” sempre in prima tv, pluripremiato film / documentario vincitore, tra i vari premi, nel 2026 dell’Oscar come miglior documentario e nel 2025 del Premio speciale della giuria al Sundance Film Festival.