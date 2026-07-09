Barbara D’Urso, il progetto sfumato con La7: perché è saltata la trattativa

IPA Barbara D'Urso

Poteva avere un canale tutto suo, cucito addosso come un abito su misura. Invece è rimasta un’idea chiusa nel cassetto. A svelarlo è stato Urbano Cairo che, mercoledì 8 luglio, al termine della presentazione dei Palinsesti 2026/2027 di La7, si è lasciato andare a un retroscena: nell’estate del 2025 aveva pensato a Barbara D’Urso per rilanciare La7D, il secondo canale del gruppo, allora in piena crisi d’identità.

Barbara D’Urso, il progetto su La7

Il progetto non era affatto “piccolo”. L’idea era affidare a Barbara D’Urso l’intero canale, trasformandolo in una vetrina personale sul modello di Oprah Winfrey: un palinsesto costruito attorno a lei, con “la posta del cuore di Barbara” e chissà quanti altri format tagliati sulla sua indole. “La stimo, è molto brava, ha fatto benissimo. Secondo me una Rete tutta sua potrebbe fare cose davvero importanti”, ha ammesso Urbano Cairo, riconoscendole quel quid in più che l’ha resa per anni una delle regine indiscusse del piccolo schermo, da Pomeriggio 5 a Domenica Live.

Al termine del Palinsesti La7, l’editore ha raccontato di averle davvero parlato dell’offerta, ma il progetto non è mai arrivato a una fase definitiva. Proprio in quei mesi il nome della conduttrice era finito nel mirino di Milly Carlucci, decisa a portarla sulla pista di Ballando con le Stelle.

Come mai il progetto si è arenato? Stando alle ricostruzioni circolate, molto sarebbe saltato a causa del budget: cifre importanti, che evidentemente non hanno retto alla prova dei conti. E il tempo, del resto, ha fatto il resto. Nel settembre di quello stesso 2025, dopo quindici anni di messa in onda, La7D ha chiuso i battenti per lasciare spazio a La7 Cinema. La Rete che avrebbe dovuto ospitare il “fenomeno D’Urso”, di fatto, si è ormai trasformata in altro.

Il futuro di Barbara D’Urso in televisione

Oggi Cairo mette le cose in chiaro: “Al momento non ho avuto contatti con lei, non c’è nulla in ballo”. Nessuna porta chiusa, sia chiaro, ma nemmeno uno spiraglio. E così quella che avrebbe potuto essere una svolta finisce tra i tanti “e se” della televisione italiana.

Una telenovela professionale che va avanti da fin troppo tempo. Sono passati ormai tre anni dall’addio a Mediaset, e da allora la D’Urso non è più tornata al timone di un programma tutto suo. L’abbiamo vista in televisione, certo, nella pista di Ballando, da concorrente (o durante le ospitate televisive, come da Mara Venier a Domenica In). E a quel punto c’era la speranza di rivederla stabilmente in Rai. Illusione durata poco, perché non è mai stato confermato alcun progetto in merito, anzi.

Restano le indiscrezioni, quelle sì abbondanti, ma non certe: per esempio, Milly Carlucci la vorrebbe fortemente a Ballando con le Stelle, di nuovo, ma questa volta nel ruolo di giurata, visto che è rimasta una sedia vuota dopo la scelta di Selvaggia Lucarelli, attualmente impegnata nella conduzione dell‘Isola dei Famosi. Ma la D’Urso in tv continua a mancare al suo pubblico; al di là dei progetti sfumati, resta la sensazione di un talento che scalpita, in cerca soltanto della cornice giusta per tornare a brillare.