Barbara d’Urso, bellissima in spiaggia in abito nero ma i fan la richiamano a gran voce a Ballando

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Barbara d'Urso

Barbara d’Urso si concede una piccola pausa e, naturalmente, riesce a trasformare anche una mini vacanza di appena due giorni in un momento perfetto da condividere con i suoi follower. La conduttrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del suo soggiorno a Pescara, dove è arrivata per festeggiare alcuni compleanni e trascorrere qualche ora in compagnia degli amici.

Tra sorrisi, serate estive e momenti di relax, però, a catturare l’attenzione è soprattutto lei: a 69 anni Barbara sfoggia una forma invidiabile e un look total black che sembra fatto apposta per le notti d’estate. E mentre lei si gode l’Abruzzo, sotto il post c’è già chi pensa al suo futuro televisivo e la reclama a gran voce a Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso, mini vacanza a Pescara tra amici e compleanni

Solo due giorni, ma vissuti intensamente: Barbara d’Urso ha scelto Pescara per una veloce parentesi estiva all’insegna degli affetti e dei festeggiamenti, documentando alcuni momenti sul suo profilo Instagram, dove continua a mantenere un rapporto molto stretto con il pubblico.

Niente vacanza infinita, dunque, ma una fuga breve che sembra essere stata sufficiente per regalarle qualche momento di spensieratezza. E nelle immagini Barbara appare sorridente, rilassata e perfettamente a suo agio tra cene e compleanni.

A colpire, ancora una volta, è anche il suo stile: per una delle serate la conduttrice ha scelto un abito lungo nero, un grande classico del guardaroba femminile che d’estate può diventare sorprendentemente sensuale. Essenziale, elegante e perfetto per valorizzare la silhouette senza bisogno di troppi artifici, il vestito dimostra come il nero possa funzionare benissimo anche nelle serate più calde.

Barbara lo porta con quella sicurezza che negli anni è diventata uno dei suoi tratti distintivi: capelli sciolti, sorriso e un’allure che non ha certo bisogno di presentazioni. Ma basta scorrere le reazioni social per capire che, oltre agli outfit e alle vacanze, c’è un argomento che continua ad appassionare chi segue Barbara: Ballando con le Stelle.

Il legame tra la d’Urso e il programma di Milly Carlucci è ormai fortissimo: nel 2024 era stata ballerina per una notte e nel 2025 aveva deciso di mettersi davvero alla prova come concorrente, arrivando fino alla finale e conquistando il terzo posto insieme a Pasquale La Rocca.

Un’avventura che evidentemente il pubblico non ha dimenticato. Ora che intorno alla prossima edizione si moltiplicano indiscrezioni e ipotesi, molti fan vorrebbero rivederla ancora nello show, questa volta magari con un ruolo completamente diverso.

E in effetti le voci non mancano: nelle ultime settimane il nome di Barbara è stato nuovamente accostato al programma, alimentando la curiosità su un possibile ritorno.

Barbara d’Urso verso Ballando con le Stelle: il posto in giuria è sempre più vicino

Barbara d’Urso potrebbe essere pronta a tornare in grande stile nel sabato sera di Rai1. Mentre Milly Carlucci lavora alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza a settembre, il nome della conduttrice continua infatti a circolare con sempre maggiore insistenza.

E questa volta non si parlerebbe di una semplice ospitata o di un ruolo da concorrente: per Carmelita potrebbe esserci addirittura una poltrona al tavolo della giuria, nello spazio rimasto libero dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli.

Un cambio di guardia che, se confermato, avrebbe tutte le carte in regola per diventare uno dei colpi televisivi della stagione.

L’accordo sarebbe vicino, ma sul tavolo ci sarebbero alcuni dettagli tutt’altro che secondari: un cachet importante, la questione dei camerini e la richiesta di un hotel di livello nel centro di Roma per tutta la durata del programma. Insomma, Barbara sarebbe pronta a tornare, ma alle sue condizioni.

Nel frattempo Milly Carlucci non starebbe lavorando soltanto alla giuria: il cast promette già di far parlare e tra i nomi che circolano ci sono quelli di Ornella Muti, Aurora Ramazzotti (appena confermata) e Don Francesco Ravagnani, il sacerdote diventato popolarissimo sui social.

Ma gli occhi restano inevitabilmente puntati su Barbara d’Urso: dopo il lungo capitolo Mediaset e il suo ritorno in Rai, vederla giudicare esibizioni, look e performance dei concorrenti di Ballando con le Stelle sarebbe una svolta televisiva decisamente interessante.