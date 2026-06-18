Clotilde Courau vicina a Pietro Castellitto, il “flirt” in piena sintonia

Al Festival di Taormina, Clotilde Courau si è mostrata vicina a Pietro Castellitto: tra loro sarebbe scattata una sintonia praticamente immediata

IPA Clotilde Courau

Forse qualcuno si aspettava di trovare Clotilde Courau con l’aria dimessa della Principessa in fase di divorzio e invece è una donna forte e raggiante. Non solo: è stata immortalata a pranzo con uno degli attori italiani più chiacchierati della sua generazione, seduta allo stesso tavolo di Pietro Castellitto durante il Festival di Taormina. Un semplice pranzo? Un incontro casuale? O qualcosa di più? I testimoni presenti hanno però affidato alle cronache rosa il racconto di una sintonia piuttosto evidente.

Clotilde Courau e Pietro Castellitto a pranzo a Taormina: cosa sappiamo

A dare il via al presunto flirt tra Clotilde Courau e Pietro Castellitto sono stati gli scatti di Oggi: sono seduti vicini al ristorante insieme ad altre persone, immersi in una conversazione che – a giudicare dalle espressioni – li coinvolge profondamente. Ventidue (quasi ventitré) anni li separano: lei classe 1969, lui nato nel 1991. Secondo quanto ricostruito da Oggi, chi sedeva al tavolo insieme a loro ha notato subito una certa chimica.

“Chi era seduto alla tavola assieme a loro racconta di una certa sintonia scattata immediatamente tra l’insolita ‘coppia’ del banchetto. I due hanno chiacchierato piacevolmente per un’oretta”. Un’oretta che, però, ha dato adito al chiacchiericcio.

E Clotilde? Dopo l’annuncio del divorzio da parte di Emanuele Filiberto di Savoia, avvenuto sempre sulle pagine del settimanale, è apparsa più rilassata e serena che mai. Nessuna ombra di malinconia sul suo volto, segno di un divorzio avvenuto nel pieno rispetto di entrambe le parti (ed erano pur sempre ormai separati da cinque anni).

La separazione da Emanuele Filiberto e la nuova vita di Clotilde Courau

Sì, Clotilde Courau ed Emanuele Filiberto di Savoia si sono detti addio ufficialmente dopo cinque anni di separazione vissuta lontano dai giornali, anche perché da tempo, ormai, i due conducevano vite distinte (lei a Parigi, lui nel Principato di Monaco). Ma la formalizzazione del divorzio (anche se ora Emanuele vuole l’annullamento dalla Sacra Rota) è arrivata solo di recente, quando il Principe ha deciso di rendere pubblica la decisione.

A spingerlo verso questo passo, il desiderio di costruire un nuovo legame ufficiale con Adriana Abascal, la donna con cui ha una relazione. “Ho avviato questo percorso con il desiderio, anche in coerenza con i miei valori personali e cristiani, di affrontare con responsabilità ogni passaggio della mia vita privata”, aveva dichiarato Emanuele Filiberto. Dal canto suo, la Courau non ha mai mostrato risentimento: “Non ho rimpianti e non mi pento di aver sposato un uomo che amavo”. Tra i due restano il rispetto reciproco e le due figlie, Vittoria e Luisa.

Ed è forse proprio questa serenità ritrovata che spiega il sorriso con cui si è presentata a Taormina, dopo aver chiuso un capitolo tanto importante della sua vita. Che tra lei e Castellitto ci sia stato un semplice pranzo tra colleghi o qualcosa di più profondo, al momento nessuno può dirlo con certezza. Del resto, se ne è anche parlato nel salotto de La Volta Buona condotto da Caterina Balivo: forse una sintonia per il lavoro, o forse qualcosa di più. Chissà.