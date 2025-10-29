Vittoria di Savoia cambia look e sembra sua madre. La reazione di Emanuele Filiberto

Vittoria di Savoia si taglia i capelli ed è identica a sua madre Clotilde Courau. Emanuele Filiberto reagisce e confessa: "Oggi sto bene"

Vittoria di Savoia, la figlia maggiore di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, ha presentato il suo nuovo look su Instagram ed è identica alla madre. Suo padre le mette un cuoricino e confessa di voler diventare nonno.

Vittoria di Savoia su Instagram con un nuovo taglio di capelli

Vittoria di Savoia si è presentato sul suo profilo Instagram con un nuovo look. La Principessa ha rinunciato alla sua lunga chioma per lasciare spazio a un caschetto che le sta divinamente.

La foto condivisa sui social è stata scattata da Maya Mathieu. Il ritratto ha il formato di una polaroid, Vittoria è di profilo in modo da esaltare il nuovo taglio, un caschetto lungo e scalato, mentre il kajal nero rende più profondo lo sguardo.

Il nuovo look e la posa da diva rendono Vittoria sempre più somigliante alla madre, Clotilde Courau, da cui ha ereditato anche la professione di attrice. Infatti, la Principessa, oltre a fare la modella, è stata scelta come protagonista del film Toi + Moi, seuls contre tous, tratto dall’omonimo romanzo di Emma Green. Il suo debutto da attrice avverrà a gennaio 2026 in Francia su Prime Video.

Vittoria attualmente sta studiando Storia dell’arte e Scienze politiche nel Regno Unito, ma come sua madre ha già iniziato a lavorare, nonostante sia giovanissima, è nata infatti nel 2003, e nonostante sia a capo della dinastia Savoia. Infatti, suo papà Emanuele Filiberto ha abdicato in suo favore. Ma per il momento gli interessi della Principessa non sono per blasoni e tiare, ma a quanto pare per il magico mondo dello spettacolo.

Vittoria di Savoia, la reazione di Emanuele Filiberto al nuovo look

Anche se Vittoria sembra condividere di più le passioni della madre, è molto legata a suo padre e viceversa. Emanuele Filiberto di Savoia ha reagito al nuovo taglio della figlia con un cuoricino al post. Dunque, approva il cambio di look, come d’altro canto le migliaia di follower della Principessa che riceve solo complimenti e poesie.

Qualcuno scrive: “La tua bellezza risiede nel mio cuore e nella mia mente come il sole dipinge un cielo color lavanda all’orizzonte e ne ammira l’eleganza sui mari calmi”. Altri invece sottolineano la somiglianza con Clotilde: “Assomigli sempre più a tua madre. Complimenti“. Altri ancora scrivono: “una favola incantevole ❤️❤️❤️❤️”; “Un ritratto di tale bellezza come quando il sole incontra la luna”.

Emanuele Filiberto di Savoia, la confessione sulla ex moglie

Mentre sua figlia Vittoria conquista il suo pubblico, Emanuele Filiberto di Savoia ha scritto una lettera al magazine Chi dove racconta della fine del suo matrimonio, del nuovo amore per Adriana Abascal e del suo desiderio di diventare nonno.

Scrive il Principe: “Il mio matrimonio con Clotilde è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Due ragazzi che si sceglievano con semplicità”. E prosegue: “E poi, sì, ci sono state le mie leggerezze. Non mi giustifico. Alcune volte sono stato cretino. Quando mi hanno beccato, non ho mai dato la colpa ai fotografi. Se ti fai vedere, se ti lasci andare nel posto sbagliato, al momento sbagliato, non puoi lamentarti. Me lo sono sempre detto: ‘Se ti beccano, è colpa tua‘”.

Ora con Adriana Abascal è felice e sereno: “Oggi sto bene. Sono sereno, felice, in equilibrio. Con chi mi è accanto c’è amore, con Clotilde c’è armonia e rispetto”.

Delle sue figlie dice: “Le mie figlie, Vittoria e Luisa, sono la mia misura, la mia calma, la mia certezza. Mi hanno insegnato a rallentare, ad ascoltare, ad avere pazienza. Quando le guardo, capisco che la vera nobiltà è accompagnare qualcuno verso la libertà“.

E poi guardando al futuro confessa che vorrebbe diventare nonno: “Vorrei invecchiare bene, restare curioso, e, chissà, un giorno diventare nonno. È un pensiero che mi fa sorridere, ma è anche un desiderio vero”.