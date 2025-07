Emanuele Filiberto di Savoia, Adriana Abascal al battesimo della Principessa di Russia

Getty Images Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia

La separazione tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau è ufficiale e definitiva. E la prova sta nelle foto che ritraggono il Principe e Adriana Abascal al battesimo della Principessina Kira Leonida, figlia del Granduca Giorgio e della Principessa Vittoria Romanovna di Russia.

Emanuele Filiberto di Savoia, padrino al battesimo della Principessa di Russia

Da mesi Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal non si nascondono più. Anzi stanno consolidando e ufficializzando la loro relazione, partecipando insieme a una serie di eventi istituzionali. Prima il gala degli ordini dinastici in Giappone e adesso in Russia per il battesimo della Principessa Kira Leonida, di cui Emanuele Filiberto è il padrino.

Come da tradizione ortodossa, quaranta giorni dopo la nascita Kira Leonida, figlia del Granduca Giorgio e della Principessa Vittoria Romanovna di Russia, è stata battezzata nella cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca. La cerimonia si è svolta domenica 13 luglio, alla presenza dei genitori della piccola, del fratello maggiore Alexander Romanov e della nonna, la granduchessa Maria Vladimirovna.

Naturalmente, ad accompagnare la piccola all’interno della comunità cristiana c’erano madrine e padrini, tra questi Emanuele Filiberto di Savoia che è volato in Russia insieme alla nuova compagna, Adriana Abascal. Gli altri padrini erano l’Arciduca Massimiliano d’Asburgo e Artem Kozhin, ambasciatore russo alle Seychelles, accompagnato dalla moglie Elena Kozhina, scelta come madrina. E ancora Oksana Hoffman Girey, attiva nel consolato del Kazakistan e nel Principato di Monaco, il Principe Boris di Bulgaria e il Principe Davide VII di Georgia.

Kira Leonida, nata lo scorso 2 giugno, indossava un abito da battesimo bianco, finemente ricamato. La piccola è stata tranquilla per tutta la cerimonia e si è persino addormentata in braccio al papà.

Emanuele Filiberto di Savoia presenta Adriana Abascal ai Romanov

La presenza di Adriana Abascal al battesimo della Principessina, in mezzo a nobili di alto lignaggio, ha definitivamente suggellato l’unione con Emanuele Filiberto, mettendo una pietra tombale sul matrimonio del Principe con Clotilde Courau. I due non sono ancora divorziati, ma è evidente che non sussiste più alcun legame amoroso.

Emanuele Filiberto ha un’altra compagna ufficiale che può presentarsi al suo fianco nelle cerimonie più formali dove è presentata come tale.

Per il battesimo di Kira Leonida, Adriana Abascal si è attenuta al dress code che prevedeva un look bianco e nero. Tutti i presenti lo hanno rispettato e l’ex Miss Messico si è presentata con un abito bianco con gonna a campana, essenziale nelle linee, che ha abbinato a una giacca corta nera, décolleté nere e borsa bianca di Dior. Sul capo una mantiglia in pizzo color crema.