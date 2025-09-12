Emanuele Filiberto di Savoia a nozze, il matrimonio più esclusivo nella Palazzina di Stupinigi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia è andato a nozze, ma ovviamente non si tratta del suo matrimonio in quanto è ancora formalmente sposato con l’attrice francese Clotilde Courau. Il Principe ha fatto invece da testimone all’unione tra Filippo Bruno di Tornaforte, suo amico, e Kalen Lennox.

Emanuele Filiberto di Savoia, il matrimonio esclusivo

Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 8 settembre nella Palazzina di caccia di Stupinigi a 10 chilometri da Torino. Per Emanuele Filiberto di Savoia è stato un po’ come tornare a casa.

Lo sposo Bruno di Tornaforte, Commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, è un amico intimo del Principe e lo ha voluto come suo testimone di nozze. Il fashion designer, che ha lavorato per Saint Laurent, Valentino e Karl Lagerfeld, ha sposato Kalen Lennox, celebre artista canadese che realizza le sue sculture con le scarpe dei vip.

Emanuele Filiberto si è presentato alla cerimonia civile in abito scuro, camicia bianca e cravatta. Niente smoking o tight, più adatti a matrimoni serali. Anche se a queste nozze erano invitati nomi altisonanti e prestigiosi il Principe Guglielmo Giovanelli Marconi accompagnato dalla moglie Vittoria, Gabriella Balbo Bertone de Sambuy, Riccardo Tordera Ricchi, Pier Felice e Maria Loredana degli Uberti, Pietro Baiardo Virgadamo. E poi c’era il fratello di Kalen Lennox, Jesse, famoso per aver partecipato alla serie Yellostone e per essere il cognato di Bella Hadid.

Oltre a principi ed esponenti di famiglie storiche italiane, a rendere ancora più esclusive queste nozze, ci ha pensato la location. Gli sposi hanno scelto infatti Palazzina di caccia di Supinigi, realizzata dall’architetto Filippo Juvarra per i Savoia, fra il 1729 e il 1733.

La cerimonia si è svolta nel salone centrale, famoso per il grande affresco che ritrae Diana in trionfo, per gli stucchi e i decori dorati barocchi e le imponenti dimensioni. Per l’occasione la sala è stata allestita con sedie dove fare accomodare gli ospiti e grandi bouquet di fiori bianchi.

Invece, il pranzo è stato allestito nel giardino della Palazzina. I festeggiamenti sono continuati con un ballo che si è protratto fino all’alba.

Emanuele Filiberto di Savoia, il mistero dell’assenza di Adriana Abascal

Sono pochissime le foto del matrimonio circolate sui social. In una di queste, Emanuele Filiberto posa sorridente insieme agli sposi. Il Principe non ha postato alcuno scatto delle nozze sul suo profilo Instagram. E non ci sono immagini che ritraggono Adriana Abascal al suo fianco.

Anche se la coppia ha pubblicato nelle storie una foto che li ritrae insieme su un’auto sportiva gialla, a Torino, per il Giro automobilistico d’Italia.

Emanuele Filiberto e Adriana Abascal hanno ufficializzato la loro storia quest’anno, anche se il Principe è ancora sposato. I due hanno partecipato a diversi eventi insieme, compreso il gala in Giappone degli ordini dinastici e il battesimo della Principessina Kira Leonida, discendente dei Romanov.