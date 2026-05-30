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IPA

Letizia di Spagna è una maestra nel dimostrare che eleganza e sostenibilità possono andare perfettamente a braccetto. La Regina, nella Giornata delle Forze Armate (Día de las Fuerzas Armadas) celebrata a Vigo il 30 maggio, è tornata a indossare un abito che il pubblico ben conosce.

Lo ha fatto con una naturalezza che è divenuta il suo marchio di fabbrica. Niente nuovi acquisti o sfarzo fine a se stesso. Solo un capo amato, riproposto con intelligenza, e soprattutto made in Spain.

Abito blu navy a fiori bianchi

Il vestito scelto da Letizia di Spagna porta la firma di Juan Vidal, stilista spagnolo che la Regina predilige da tempo per le occasioni istituzionali. Un abito al ginocchio in garza di cotone, in un elegante blu navy impreziosito da delicati ricami floreali bianchi.

Un capo primaverile, perfetto per la stagione calda. Un abito leggero, luminoso e sobrio, ma soprattutto mai banale. Una sorta di jolly del guardaroba, capace di durare anni e funzionare in molteplici occasioni.

Non è la prima volta che lo indossa, come detto, avendolo già sfoggiato per la prima volta in occasione della Festa Nazionale del 2023. Tre anni dopo, lo ripropone per un evento ufficiale di altissimo profilo. Un gesto che, in un’epoca di consumismo sfrenato, suona quasi rivoluzionario in una Famiglia Reale.

Il dettaglio che cambia tutto e gli accessori

L’abito non è però esattamente come quello indossato anni fa. È infatti presente una differenza. Il modello firmato Juan Vidal prevedeva un fiocco al collo. Un dettaglio romantico ma forse un po’ eccessivo. Letizia ha dunque scelto di rinunciare a quel vezzo, optando per una soluzione più essenziale. Lo ha fatto modificare e ora il capo presenta dei revers che definiscono meglio la scollatura. Una piccola modifica sartoriale che racconta molto della filosofia di stile della Regina.

A completare l’outfit ci sono alcuni accessori ben studiati, soprattutto in nome del comfort:

sandali bianchi con tacco largo;

pochette bianca discreta, piccola ed essenziale.

Tutto ciò è parte della filosofia di stile di Letizia, che ha costruito un’identità precisa e riconoscibile per quanto riguarda gli outfit. Elegante ma funzionale, lussuosa ma sostenibile. Il riciclo dei capi è per lei una dichiarazione di valori, che affonda le radici nella necessità di rispettare il lavoro degli artigiani, rifiutare gli sprechi e accendere un faro sul tema della sostenibilità, per quanto il suo ruolo consenta.

Sostenere il made in Spain, riproponendo abiti già visti, modificandoli per renderli attuali, rientra in un ampio spettro di motivazioni che rendono la Regina di Spagna tra le reali più ammirate e imitate d’Europa. Non perché abbia il guardaroba più costoso, ma perché ha il gusto più intelligente.