Letizia di Spagna, rivisita la camicia col fiocco: stupenda

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna conquista tutti grazie al look con la camicia col fiocco, dimostrando come un dettaglio possa rendere elegante qualsiasi outfit e sfoggia un catalano impeccabile, lasciando a bocca aperta i presenti ai Premi Ap!Lleida.

Letizia di Spagna prende la parola e sorprende tutti

Se c’è un capo nel guardaroba che Letizia Ortiz adora più di tutti quello è la camicia con il fiocco. Un capo che la regina adora sfoggiare, stagione dopo stagione, reinterpretandolo ogni volta e declinandolo con intelligenza e personalità come solo lei sa fare.

In occasione della sua apparizione alla XVI edizione dei Premi Ap!Lleida, Letizia di Spagna ha nuovamente scelto la camicia con il fiocco. 53 anni e una bellezza mozzafiato, è stata ospite dell’evento che si è tenuto presso la cattedrale di Lleida, città catalana, e che celebra i talenti di donne imprenditrici, professioniste e dirigenti che si sono distinte nel campo dell’arte, dello sport, della comunicazione e della cultura.

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Un evento dal grandissimo carattere istituzionale e simbolico, che quest’anno ha coinciso con il ventesimo anniversario dell’Associació Professional d’Empresàries Ap!Lleida. Letizia ha preso parte alla riunione di lavoro con le associate, consegnando poi i riconoscimenti alle vincitrici.

Ma la serata ha riservato anche una sorpresa fuori programma. Poco prima della cerimonia, durante l’incontro di lavoro con le associate, Letizia di Spagna ha preso la parola in catalano, spiazzando i presenti. “Grazie per avermi invitata a conoscere il grande lavoro che fate ad Ap!Lleida. Grazie mille anche per aver organizzato questo incontro prima della consegna dei premi”, ha detto, sfoggiando il suo perfetto catalano. Un gesto apprezzatissimo, soprattutto perché si trattava della prima volta in assoluto in cui Letizia utilizzava il catalano nei panni di regina.

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Il look di Letizia di Spagna: la camicia con il fiocco è un must

A conquistare non è stato solo il catalano perfetto di Letizia di Spagna, ma anche il suo look. Per l’occasione la sovrana ha puntato su una camicia semi-trasparente con un ampio fiocco, abbinata ad un tailleur color melanzana con blazer monopetto e pantaloni dalla linea dritta.

Una scelta che le ha permesso di bilanciare autorevolezza istituzionale e femminilità raffinata. La camicia con il fiocco non è certo una novità nell’armadio di Letizia. Presente nel suo guardaroba da anni, viene indossata e reindossata con combinazioni sempre diverse.

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Versatile, iconica ed elegante, la camicia con il fiocco si presta tanto agli eventi istituzionali quanto alle cerimonie di gala. In un’altra recente occasione, la regina aveva già giocato con questo dettaglio in chiave monocromatica. Letizia aveva conquistato tutti indossando una blusa blu scuro, con collo alto e maxi fiocco integrato lateralmente in tessuto satinato, abbinata a pantaloni eleganti a vita alta e una cintura sottile a definire il punto vita.

A completare l’outfit, gli orecchini Candy di Pertegaz, lo stilista che Letizia adora e che ha realizzato il suo abito da sposa. Dei gioielli in ottone placcato oro che sfoggia dal 2014.