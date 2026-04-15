Letizia di Spagna, la giacca low cost di 13 anni fa

Letizia di Spagna sorprende tutti e ricicla una giacca low cost già indossata, trasformandola in un look super chic e perfetto per un evento istituzionale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Letizia di Spagna

Quando si parla di eleganza reale, Letizia di Spagna è sempre un passo avanti: raffinata, moderna e mai prevedibile, la sovrana spagnola continua a conquistare non solo per il suo impegno istituzionale, ma anche per uno stile impeccabile che detta tendenza stagione dopo stagione. Ogni sua apparizione diventa un piccolo evento fashion, osservato e commentato nei minimi dettagli e, anche questa volta, con un look sofisticato e perfettamente calibrato, seppur low cost, Letizia ha saputo attirare l’attenzione, dimostrando ancora una volta come semplicità e classe possano trasformarsi in pura ispirazione.

Letizia di Spagna, all’evento dell’UNHCR con la giacca vintage

Elegante, impeccabile e sempre più centrale nel suo ruolo istituzionale: Letizia di Spagna torna a far parlare di sé con una giornata fitta di impegni che unisce stile e impegno sociale. Nella giornata del 14 aprile, nella cornice raffinata del Palazzo della Zarzuela, la regina ha ricevuto due importanti delegazioni, confermando ancora una volta la sua attenzione verso temi di grande impatto umano.

Il primo incontro è stato con i rappresentanti dell’UNHCR in occasione del 75° anniversario dell’organizzazione. Un momento simbolico, ma anche profondamente concreto, che ha riportato al centro l’urgenza delle crisi umanitarie e il bisogno di dare voce a chi è costretto a lasciare tutto. Letizia, da sempre sensibile a queste tematiche, ha mostrato ancora una volta il suo lato più empatico, lontano dalle sole apparenze reali.

Subito dopo, la sovrana ha cambiato scenario ma non intenzione, presiedendo una riunione con la nuova dirigenza di UNICEF Spagna, di cui è presidente onoraria. Qui il focus si è spostato sui diritti dei bambini e sulle prossime iniziative, un ambito che Letizia segue con costanza e dedizione, trasformando ogni incontro in un’occasione per fare davvero la differenza.

Ma ciò che colpisce, oltre all’agenda intensa, è il modo in cui la regina riesce a coniugare perfettamente il suo ruolo istituzionale con una presenza sempre curata e contemporanea, mai sopra le righe, e sempre perfettamente in linea con quel mix di sobrietà ed eleganza che l’ha resa un’icona anche fuori dai confini spagnoli.

Per l’evento infatti Letizia ha scelto una giacca low cost firmata Massimo Dutti che aveva già indossato 13 anni prima in un altro evento istituzionale, confermando la sua attenzione anche al riciclo e all’anti-spreco.

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Letizia di Spagna, eleganza sofisticata ma low cost

Il look sfoggiato da Letizia di Spagna è l’ennesima dimostrazione della sua eleganza discreta e sempre impeccabile. Da sempre infatti la regina è famosa per i suoi look che sono un mix di eleganza reale, modernità e accessibilità, caratterizzati dall’unione di capi di lusso con marchi low cost come Zara e Massimo Dutti.

E se i suoi outfit spaziano da abiti midi raffinati a completi maschili, privilegiando linee pulite, colori accesi e dettagli audaci, per ricevere la delegazione UNHCR la regina ha puntato su una palette neutra e sofisticata, giocata sui toni del bianco e del crema, perfetta per un’occasione istituzionale. Il completo è composto da un pantalone palazzo fluido, dal taglio morbido e cadente, abbinato a una blusa chiara con fiocco morbido sul collo, che aggiunge un tocco delicatamente femminile senza risultare eccessivo.

A completare il look, una giacca strutturata in tweed sui toni del bianco e dell’azzurro, con una texture raffinata che dona profondità all’outfit e lo rende meno minimale. Il taglio corto della giacca valorizza la figura, mantenendo però un’allure estremamente istituzionale.

Non è la prima volta che la Regina “ricicla” un capo già indossato, facendo fede al suo desiderio di combattere gli sprechi, anche nella moda, per salvaguardare l’ambiente e le risorse. Già nel 2023 Letizia aveva indossato un’altra giacca, sempre di Massimo Dutti, molto simile a questa, sempre low cost dunque.