Letizia di Spagna, la giacca in tweed da 149 euro che ringiovanisce di 10 anni

Fonte: IPA Letizia di Spagna, il completo classico è l’idea giusta per le feste di primavera

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro sostituendo la figlia maggiore Leonor all’annuncio del vincitore del Premio della Fondazione Principessa di Girona 2023 nella categoria affari che si è tenuto a Valadolid. Per l’occasione ha sfoggiato una nuova giacca in tweed di Massimo Dutti che la ringiovanisce di 10 anni.

Letizia di Spagna, la giacca low cost di Massimo Dutti

Dopo la blusa in pied de poule e l’abito da sera in seta stretch, Letizia di Spagna si affida a un altro grande classico per realizzare il suo look perfetto da Regina. Per l’appuntamento di lavoro infatti sceglie uno dei capi più classici e versatili, la giacca in tweed. La Reina per altro sceglie una tonalità evergreen che davvero può essere sfruttata in ogni occasione. Sua Maestà infatti ha aggiunto al suo guardaroba un blazer in stile Chanel, il brand preferito da Charlotte Casiraghi di cui è testimonial, ma lo sceglie low cost.

Fonte: Getty Images

Donna Letizia infatti ha optato per una lunga giacca a girocollo con bottoni d’argento, in tweed bianco e nero, di Massimo Dutti, che è acquistabile in tutte le taglie a 149 euro. Una cifra accessibile con la quale portarsi a casa un capospalla davvero indispensabile, da abbinare a pantaloni eleganti ma anche a jeans oppure per un look più bon ton a gonne lunghe.

La particolarità di questa giacca, oltre al prezzo abbordabile, sta nella capacità di illuminare il viso e di ringiovanirlo. Almeno questo è l’effetto che fa a Letizia che davvero sembra che abbia almeno 10 anni meno. La Reina Letizia la abbina a un paio di pantaloni neri firmato Hugo Boss, realizzando un perfetto outfit da lavoro. Mentre le décolleté dal tacco largo si è affidata sempre a Massimo Dutti. I gioielli sono riciclati, infatti la Reina ha indossato i suoi orecchini a forma di bambù e l’anello ispirato a Dante.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, il dettaglio che divide

Un outfit, quello di Letizia, senza sorprese tanto è semplice. Ma forse questo era l’intento della Regina che non voleva apparire troppo a un evento dove la protagonista doveva essere sua figlia Leonor. La Principessa delle Asturie è infatti nel Galles per motivi di studio e presto sarà avviata anche all’addestramento militare come conviene al suo ruolo e futura Regina di Spagna.

Fonte: Getty Images

Tornando al look di Letizia, la giacca è piaciuta molto ma c’è chi ha criticato le proporzioni: blazer troppo lungo e pantaloni troppo corti. Proprio la lunghezza del capospalla è il dettaglio che lascia più perplesse le fa della Reina. Ma a questo le sarte di Palazzo possono facilmente rimediare.