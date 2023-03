Charlotte Casiraghi, il look divide. E lei: “Non le porto più (le borse)”

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

L’ultima apparizione di Charlotte Casiraghi alle sfilate parigine ha fatto molto discutere. Il suo look ha sollevato un polverone, sfociando anche nei toni della polemica. Le mules rosso fuoco con tanto di dita scoperte proprio non riescono ad essere accettate e quella frase sibillina della monegasca che avrebbe affermato di non portarle più (in riferimento alle borse extra lusso) ha alimentato ogni tipo di voci. Ma procediamo con ordine.

Charlotte Casiraghi dà scandalo con i sandali audaci

Charlotte Casiraghi, che negli ultimi mesi è al centro del gossip per una presunta terza gravidanza, ha davvero stupito tutti con un drastico cambio di stile. All’ultima sfilata parigina di Chanel si è presentata con un lungo cappotto colorato in tweed bouclé e un abito nero. Ma a lasciare tutti esterrefatti sono stati gli accessori. A cominciare dalle scarpe. Raramente la figlia di Carolina di Monaco mostra i piedi nudi. Questa volta l’ha fatto indossando un paio di mules rosso fuoco, aperte davanti, che hanno svelato le dita di Charlotte con una pedicure al naturale, priva di smalto.

Se nessuno ha da ridire sui piedi di Charlotte Casiraghi, le sue scarpe proprio non piacciono alla maggioranza. I commenti social si sono scatenati e il più delicato recita: “Sono difficili da portare“. In effetti, sono tutto tranne che eleganti e raffinate, come di solito è lo stile della figlia di Carolina di Monaco. Persino Oltremanica se ne sono occupati. L’Express grida allo scandalo: la nipote di Grace Kelly, simbolo della classe per eccellenza, si è permessa di indossare delle mules di vernice rossa con un tale plateau e definisce i suoi sandali “audaci”.

Insomma, o Charlotte Casiraghi ha anticipato talmente tanto le tendenze da non essere apprezzata al momento, ma sicuramente in futuro tutti la copieranno appena superato lo choc, oppure le sue scarpe rosse sono definitivamente uno scivolone di stile che in ogni caso le sarà facilmente perdonato, senza che la sua fama di icona di stile venga intaccata.

Charlotte Casiraghi, addio alle borse extra lusso

D’altro canto, non solo le mules sono state oggetto di discussione. Anche la borsa di Charlotte non è passata inosservata. La Casiraghi ha da sempre indossato i modelli più famosi ed esclusivi firmati Chanel. Ma questa volta si è limitata a una shopper di tela, naturalmente della maison francese, che riporta un famoso verso della poetessa Ingeborg Bachman: “Toute personne qui tombe a des ailes”, in italiano: “Tutti quelli che cadono hanno le ali”. Il suo valore è di pochi euro e sicuramente è un gadget distribuito all’ultimo incontro culturale, i Rendez-vous littéraires di Chanel, che si tengono periodicamente in Rue Cambon.

Pare che a proposito delle borse extra lusso che valgono una fortuna, Charlotte abbia detto: “Non le indosso più“, convertendosi a shopper più pratiche ed economiche, ma soprattutto più rispettose dell’ambiente visto che ha preferito la tela di cotone alla pelle.