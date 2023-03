“Charlotte Casiraghi incinta e radiosa”, le immagini non mentono

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi è tornata in pubblico per un evento culturale organizzato da Chanel. La figlia di Carolina, che sarebbe incinta per la terza volta, si siede sul divano in modo strategico e la posizione particolare prova che sta facendo di tutto per nascondere le forme arrotondate della gravidanza.

Charlotte Casiraghi e la terza gravidanza

È da gennaio che i rumors sulla terza gravidanza di Charlotte Casiraghi, messi in circolazione dal magazine Voici e ripresi dai media di tutto il mondo, sono insistenti, anche se ancora non trovano una conferma ufficiale. Nelle uscite pubbliche della monegasca, di volta in volta, si è cercato di scorgere il pancino della dolce attesa che in effetti faceva capolino dal tailleur rosa firmato Chanel indossato durante le sfilate dell’alta moda a Parigi. D’altro canto, Charlotte Casiraghi non ama mettersi in mostra e raccontare di sé e della sua vita privata. In linea con questo atteggiamento, si è sempre presentata agli eventi pubblici con abiti che camuffavano i punti strategici della gravidanza.

Charlotte Casiraghi, la giacca in tweed celeste di Chanel

L’ultima apparizione pubblica in ordine di tempo è la nona edizione del Literary Rendez-vous rue Cambon, organizzato da Chanel. Quest’anno l’appuntamento culturale è dedicato alla poetessa, scrittrice e filosofa Ingeborg Bachmann. Charlotte Casiraghi, in qualità di brand ambassador della griffe francese, ha invitato a discutere del tema scelto Vicky Kriep, attrice e amica di Chanel, e la scrittrice Cécile Ladjali.

Nella presentazione dell’appuntamento culturale si legge sul profilo Instagram di Chanel che accompagna il video dell’incontro: “Animata dalla storica letteraria Fanny Arama, questa conversazione sulla vita e l’opera della poetessa austriaca evoca il suo modo di scrivere e la sua determinazione a cogliere la verità. Insieme citano anche il film “Viaggio nel deserto” diretto da Margarethe von Trotta, sul tormentato rapporto tra Ingeborg Bachmann e lo scrittore Max Frisch. Vicky Krieps interpreta il ruolo principale nel film”.

In questo video Charlotte Casiraghi e le sue ospiti si trovano nel salotto allestito all’interno della libreria parigina, Librairie 7L. La monegasca indossa un magnifico look firmato dalla maison francese. L’ensemble è composto da una giacca in tweed azzurro e bianco con ampi reverse, che sembra la versione celeste del tailleur rosa, e da un paio di jeans chiari. Sotto indossa una semplice t-shirt bianca a girocollo, ai piedi porta degli stivaletti neri e sul bavero del blazer è appuntata la spilla con l’iconico marchio “Chanel 5”. E questo è l’unico gioiello che indossa.

L’outfit informale fa il pari con un make up semplice e informale che punta a dare luminosità all’incarnato e a esaltare le labbra con un rossetto color albicocca. I capelli sempre più lunghi sono acconciati in un semi raccolto che tengono libera la fronte.

Charlotte Casiraghi si protegge il pancino

In molti hanno notato la particolare posizione tenuta da Charlotte Casiraghi durante la chiacchierata. La figlia di Carolina è infatti seduta su un divano, è messa di tre quarti con le gambe accavallate in modo che il ginocchio copre strategicamente il pancino. In un altro momento, si mostra frontale alla telecamera, ma sempre con le gambe incrociate su cui intreccia anche le mani, a proteggere ulteriormente le forme arrotondate della gravidanza. Insomma, la stampa francese è convinta che il modo in cui si pone davanti agli obiettivi sia strategico per nascondere il più possibile la gravidanza e mantenerla un fatto privato.

Charlotte che è una grande appassionata di filosofia è perfettamente a suo agio nel discorrere di Ingeborg Bachmann e su Instagram i fan sono affascinati dalla sua bellezza. C’è chi scrive: “La bellezza di Charlotte è notevole. Non nega di essere la nipote di Grace Kelly.” E ancora: “Come assomiglia a sua madre. Lei è molto bella”.