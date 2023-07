Charlotte Casiraghi, puro fascino Haute Couture col micro tailleur in stile Barbie

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi, il look trasparente ruba la scena a Carolina al Jumping International

Charlotte Casiraghi arriva alla sfilata Haute Couture autunno/inverno 2023-2024 di Chanel e strega Parigi. La figlia di Carolina di Monaco si presenta con un mini tailleur dalle sfumature rosa che è semplicemente una favola.

Charlotte Casiraghi è stata protagonista indiscussa del jet set degli ultimi giorni. Dopo averla vista al Jumping International con un abito esclusivo firmato ovviamente Chanel e con lo chemisier di seta nera che ha fatto sperare in una dolce attesa, ritroviamo la nipote del Principe Alberto a Parigi. Chiaramente non poteva perdersi la sfilata della Maison Chanel di cui è brand ambassador ormai da qualche anno.

Charlotte Casiraghi, il mini tailleur è un incanto

Charlotte si presenta alla sfilata indossando un tailleur in tweed che è l’essenza della femminilità così come l’ha creata Coco Chanel. Il completo è composto da una giacca con scollo rotondo, monopetto, in tweed rosa e verde decorato sul bordo inferiore da fiorellini ricamati e da una minigonna svasata che la Casiraghi indossa ovviamente senza calze. L’ensemble appartiene alla collezione primavera/estate 2023. Sulla passerella la Maison lo aveva presentato coordinato con un paio di stivali bianchi con lacci. Charlotte lo personalizza, o meglio lo attualizza, ispirandosi allo stile Barbie che ormai è predominante.

Infatti, la Casiraghi abbina il suo mini tailleur a delle décolleté bicolore, che ormai sono le scarpe che vanno per la maggiore tra le teste coronate, le adora perfino Kate Middleton. A rendere originale la scelta è la tonalità rosa shocking delle calzature e della borsa, la classica Chanel trapuntata con catena. Anche il make up è ispirato alla mitica bambolina e punta sul rossetto dalla sfumatura rosa salmone, mentre lo smalto sulle mani è color malva. Completano il look gli occhiali da sole, chiaramente di Chanel.

Charlotte con la sua bellezza sensazionale adombra gli altri ospiti. Seduta in prima fila, vicino a lei c’è un’altra splendida donna, Vanessa Paradis, ma la figlia di Carolina non ha eguali anche nel modo in cui indossa e rappresenta lo stile Chanel che nella nuova collezione d’Alta Moda presenta quelli che sono i suoi elementi emblematici. Ritroviamo il tweed, i fiori ricamati in 3D, le Mary Jane bicolori, le stoffe preziosissime e l’attenzione sartoriale ai dettagli.

Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel senza suo marito

Charlotte alla sfilata all’ombra della Tour Eiffel si è presentata da sola, senza suo marito Dimitri Rassam, produttore cinematografico e figlio di Carole Bouquet. Probabilmente è impegnato nella lavorazione o nella promozione di qualche film. I rispettivi impegni di lavoro di entrambi li tiene spesso distanti. È raro vedere Charlotte e Dimitri insieme, l’ultima volta è stata sul red carpet del Festival di Cannes quando insieme a loro c’era anche Beatrice Borromeo, rivale in fatto di stile della Casiraghi. Infatti sua cognata è testimonial di Dior, anche se si è data al cinema, realizzando e curando la regia di docu-film per Netflix su Vittorio Emanuele dove è intervenuto anche Emanuele Filiberto.

Alle sfilate dell’Alta Moda parigina Charlotte Casiraghi non è l’unica rampolla di una famiglia nobiliare. Infatti, è apparsa anche Olympia di Grecia, figlia di Pavlov, Principe ereditario di Grecia e lontana parente di Felipe di Spagna e Carlo III. Anche lei modella e appassionata di moda, si è presentata alla sfilata di Giambattista Valli.