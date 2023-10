Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, le borse esclusive firmate Chanel

Charlotte Casiraghi sempre più affascinante e sempre più simile a sua madre Carolina di Monaco. Il nuovo look che ha presentato alla sfilata di Chanel alla Paris Fashion Week è semplicemente stupendo. È quasi impossibile pensarlo ma Charlotte è ancora più bella. O meglio è di una bellezza disarmante.

Se sua cognata Beatrice Borromeo ha praticamente aperto la Paris Fashion Week presentandosi mano nella mano con suo marito Pierre Casiraghi alla sfilata di Dior, dove ha sfoggiato un abito cipria impalpabile, a Charlotte Casiraghi spetta di concludere la settimana francese della moda.

Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco: due gocce d’acqua

Ovviamente la sua presenza da Chanel era tanto attesa quanto scontata, essendo il volto della maison ormai da anni. Charlotte Casiraghi questa volta ha davvero superato se stessa. La nuova pettinatura le dona particolarmente e la fa ancor più somigliante a sua mamma Carolina. Adesso sono davvero due gocce d’acqua, sembra di rivedere la figlia di Grace Kelly negli anni Ottanta.

Fonte: Getty Images

E da sua madre non solo ha preso i tratti somatici. In effetti, dei quattro figli di Carolina, Charlotte è quella che le somiglia di più, ma anche perché ha ereditato da lei lo stesso gusto e la stessa eleganza. Entrambe amano la moda e sono diventate brand ambassador di marchi esclusivi, con un occhio di riguardo per Chanel. La loro amicizia con Karl Lagerfeld, tanto per citare un nome, è leggendaria. Non solo, la Principessa ha instradato la figlia sulla via della bellezza fin da giovanissima, tanto che in un’intervista del passato Charlotte dovette difendersi da chi la riteneva troppo piccola per certe cose, dichiarando: “Non è colpa mia se mia madre mi porta dall’estetista”.

Evidentemente aveva ragione Carolina se i risultati sono questi. E sua figlia oggi la ringrazia presentandosi con un look che sembra quasi un omaggio a lei.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi, il tailleur pantaloni e i capelli liscissimi

La Casiraghi è dunque arrivata alla sfilata di Chanel un tailleur rivisitato in chiave moderna. Coco Chanel inventò il tailleur con il tessuto scozzese, come ci ricorda Vogue, ma qui la gonna è sostituita da dei morbidi pantaloni. Ci risiamo: il tailleur pantaloni è l’outfit del momento e le Royal ne sono diventate testimonial, Kate Middleton su tutte.

Fonte: Getty Images

Quello scelto da Charlotte è in tweed color blu jeans. I pantaloni sono abbinati all’iconica box jacket con scollo arrotondato, bottoni gioiello e due tasche laterali dove compaiono le due inconfondibili C incrociate.

Il tailleur è abbinato ad accessori bianchi: dei sandali con fascia larga che svelano la pedicure naturale e la classica tracolla di matelassé che la Casiraghi porta a mano come se fosse una clutch.

Fonte: Getty Images

Fantastica la nuova pettinatura extra liscia. I capelli sono stirati con la piastra e portati con una riga centrale. Un look che come abbiamo detto la rende ancora più simile a sua mamma Carolina di Monaco e le danno un tocco di classe in più.