Quando Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco si presentano insieme a un evento pubblico, creano una magia inarrivabile. È quanto accaduto alla cena di gala tenutasi all’Opera Garnier di Montecarlo per celebrare il 60° anniversario dell’Associazione Mondiale degli Amici dei Bambini (AMADE).

Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco, le più belle del reame

Dunque, l’incanto si è ripetuto pochi giorni dopo la consegna dei Premi della Fondazione Prince Pierre dove Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco hanno fatto scintille. Ma questa volta non erano sole. Infatti, con loro si è riunita quasi tutta la famiglia della Principessa e di sua figlia. C’erano infatti Dimitri Rassam e Carole Bouquet, rispettivamente il marito e la suocera di Charlotte.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi con lo chemisier di Chanel

Charlotte e Carolina ancora una volta si contendevano la scena, tanto da mettere in ombra la bellissima Carole Bouquet. La Casiraghi ha scelto per l’occasione uno chemisier in seta a fantasia, firmato Chanel, di cui è brand ambassador. La sua classe è tale da trasformare il più semplice dei modelli in un superbo abito da sera. L’abito, appartiene alla collezione primavera/estate 2023, ha colletto a camicia, le maniche corte, è aperto sul davanti fino al punto vita, la gonna dritta scende fino ai piedi. La fantasia è una sorta di zebrato intervallato da fiori stilizzati, rivisitato all’insegna della raffinatezza.

Come ci ricorda Vogue, lo stesso modello è stato indossato dalla top model italiana Adele Aldighieri ma Charlotte naturalmente lo ha personalizzato secondo le esigenze del dress code da gala. Infatti ha eliminato i lunghi guanti in pelle nera e la cintura in vita e naturalmente ha limitato la scollatura e lo ha abbinato alla borsa trapuntata con catena, ovviamente di Chanel.

Charlotte si è presentata coi lunghi capelli raccolti di lato, la cosiddetta “pettinatura a schiaffo” resa celebre dalla Pina di Fantozzi, ma che naturalmente la figlia di Carolina porta con una classe insuperabile. Altro dettaglio chic, la manicure rossa che sfoggia nelle occasioni più formali.

Carolina di Monaco, abito Chanel in pizzo del 2015

Sua madre Carolina le risponde con un altro abito di Chanel, della collezione autunno/inverno 2015, in pizzo nero. Un ricamo floreale lucido che la illumina di immenso. Mentre clutch e scarpe sono di raso blu. La Principessa questa volta raccoglie i capelli grigi in una sorta di banana che per quanto sia elegantissima la invecchia leggermente. Molto meglio il suo caschetto.

Carole Bouquet, scivolone di stile

Se Charlotte e Carolina hanno dato il meglio di loro stesse, non si può dire lo stesso di Carole Bouquet che in questa sfida di eleganza si piazza decisamente all’ultimo posto. L’attrice francese ha scelto un outfit molto particolare, forse troppo. Ha infatti indossato una giacca a quadri rossi, abbinandola a un ampia gonna nera a ruota che la infagottava tutti. I commenti sui social non sono stati per niente lusinghieri, del tipo: “Ma cosa si è messa?”, “Cos’è questo look”.