Kate Middleton ultime notizie: la Principessa infrange la regola della Regina Elisabetta

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è alle prese con la battaglia più difficile della sua vita, quella con il cancro. La Principessa del Galles sta facendo i conti con una chemioterapia preventiva ma può contare sugli affetti più cari. In primis sul marito William che, nonostante i suoi doveri da futuro Re, non trascura la moglie. Tanto che la coppia ha preso una decisione importante: quella di non incontrare il Principe Harry, che a breve tornerà di nuovo a Londra.

Il Principe Harry torna a Londra ma William e Kate non vogliono incontrarlo

Stando a quanto spifferato ad OK! da una fonte vicina alla royal family il Principe William e Kate Middleton non hanno alcuna intenzione di incontrare il Principe Harry, che a maggio tornerà nel Regno Unito in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. “Non ci sarà nessun incontro per un motivo molto personale: William e Kate si stanno concentrando sulla salute della Principessa in questo momento. Harry ha inviato i suoi migliori auguri alla cognata ma un incontro è ancora prematuro”, ha spifferato l’insider.

Tra i due fratelli ancora tanta rabbia e rancore, soprattutto dopo i continui attacchi del Principe Harry nei riguardi dei suoi parenti. Chi sperava in una riconciliazione dopo la notizia del cancro di Kate Middleton sbagliava di grosso. Per ora sia William sia Kate vogliono concentrarsi sulla malattia e lasciare da parte le beghe familiari. Tra l’altro non è ancora chiaro se a Londra arriverà anche Meghan Markle.

“Penso che sia abbastanza improbabile che Meghan si unisca a lui alla funzione, date le preoccupazioni di Harry per la sicurezza e le continue tensioni familiari. – ha detto la royal watcher Jennie Bond – “Non credo che la sua presenza renderebbe più facili le mosse di riconciliazione. Penso che sarebbe, giustamente, nervosa per l’accoglienza che potrebbe ricevere da parte del pubblico riunito fuori dalla cattedrale”.

Ad oggi Harry e Meghan non godono di grande stima tra i sudditi inglesi, al contrario di Kate Middleton che – secondo un sondaggio realizzato da YouGov risulta la reale inglese più amata con il 76% delle preferenze. A quanto pare è stato molto apprezzato il video in cui Kate annuncia il cancro.

“Il suo videomessaggio in cui ha fatto appello per tempo, spazio e privacy mentre è sottoposta a chemioterapia preventiva dopo il recupero da un intervento chirurgico addominale è stato sicuramente il più coraggioso mai pronunciato su una questione sanitaria da un personaggio pubblico in Gran Bretagna”, ha fatto notare l’esperto reale Richard Fitzwilliams

Kate Middleton ha infranto la regola della Regina Elisabetta

Intanto il Mirror ha ricordato che negli ultimi anni Kate Middleton non ha seguito tutti i consigli ricevuti dalla Regina Elisabetta II, alla quale era molto legata. Parlando qualche tempo fa con una bambina di quattro anni ad un evento pubblico, la Principessa del Galles ha ammesso di essere ghiotta di olive. Passione che condivide con la figlia Charlotte.

Una confessione che va contro una preziosa regola non scritta della Regina Elisabetta, che ha sempre consigliato ai membri della sua famiglia di non parlare apertamente dei propri gusti a tavola. Il motivo? Sapeva che glieli avrebbero serviti ad ogni occasione, rovinando così l’esclusività e il piacere di mangiarlo.

Nonostante questo nel 2022, qualche mese prima della sua scomparsa, è venuto fuori che Queen Elizabeth andava matta per i panini con salmone affumicato e crema di formaggio e l’hamburger di cervo e torta di biscotti al cioccolato.