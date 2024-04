Fonte: Getty Images William d'Inghilterra

William d’Inghilterra è l’uomo su cui la monarchia inglese deve fare affidamento in questo momento di profonda crisi. Carlo III, infatti, ha svelato a inizio anno di essere affetto da un tumore e, in seguito, il sovrano ha fatto un passo indietro nei suoi impegni reali, lasciando sempre più il peso della corona sul suo successore, il Principe del Galles e su altri membri della famiglia reale.

Ma oltre alla grave malattia del padre, il futuro Re d’Inghilterra, sta gestendo anche un’altra situazione davvero complicata. Infatti, da qualche settimana, anche la moglie Kate Middleton ha svelato al mondo, con un video condiviso su Instagram, di essere affetta dal cancro e di doversi sottoporre alle doverose cure per tale malattia. Da solo a sorreggere il peso della corona, William d’Inghilterra ha potuto contare, però, su un alleato inatteso: la matrigna Camilla.

William d’Inghilterra, l’alleanza con Camilla

Il rapporto tra William d’Inghilterra e la seconda moglie del padre, Camilla Parker Bowles, è stato certamente influenzato dalla fine del matrimonio dei genitori del futuro Re e dal peso che su questa separazione ha avuto la presenza dell’attuale Regina: “Da adolescente, William si prese il tempo necessario per accettare Camilla come ‘l’altra donna’ nella vita di suo padre. I suoi sentimenti verso di lei erano complicati, essendo stato testimone dell’infelicità di sua madre nel matrimonio. Ma la maturità portò con sé la consapevolezza che Camilla rende suo padre estremamente felice… E il principe ora sa che lei è l’amore della sua vita”.

Ma, malgrado le vicende del passato, i due hanno sempre mostrato di avere dei rapporti cordiali e, negli ultimi tempi, il loro rapporto si è dovuto stringere ulteriormente. William d’Inghilterra, infatti, ha potuto contare soprattutto su Camilla per portare avanti i tanti impegni della corona inglese.

I rapporti tra il futuro Re d’Inghilterra e la matrigna si sono, per forza di cose, intensificati e i due si sono trovati fianco a fianco in diversi eventi: “I recenti eventi hanno ovviamente avvicinato molto William e Camilla. Sono stati lasciati a curare la Corona mentre il Re e la Principessa si riprendono. Le loro squadre hanno lavorato più strettamente per coordinare i diari e coprire gli impegni che sono stati pianificati, e Camilla e William sono sicuramente stati in contatti molto più stretti e regolari”.

William d’Inghilterra e Camilla, il rapporto

Le due gravi malattie, annunciate dal palazzo, hanno, di fatto, avvicinato i due esponenti della casa reale inglese, come sottolineato da Jennie Bond, corrispondente della BBC per gli affari dei Windsor a OK!: “A parte l’aspetto lavorativo, sono sicuro che si saranno aiutati anche a livello emotivo l’uno per l’altro. Entrambi saranno stati così preoccupati per questi problemi di salute inaspettati e immagino che avranno condiviso le loro preoccupazioni”.

Secondo l’esperta dei royals, tra la Regina e il futuro Re d’Inghilterra sarebbe fiorito un vero affetto: “Penso che ora ci sia un vero calore e affetto tra Camilla e William… Vanno avanti con il loro lavoro quando sono sicuro che preferirebbero stare a casa a prendersi cura dei loro partner e/o bambini”.